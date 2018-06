VIDEO Toyota a câștigat în premieră Cursa de 24 de ore de la Le Mans - Fernando Alonso se apropie de Tripla Coroană

Pilotul spaniol Fernando Alonso de la Toyota Gazoo Racing a câştigat, la prima sa participare, Cursa de 24 de ore de la Le Mans, care s-a disputat de sâmbătă până duminică, pe celebrul circuitul francez.

Alături de Alonso, au mai pilotat Toyota câştigătoare, cu numărul 8, elveţianul Sebastien Buemi şi japonezul Kazuki Nakajima, cei trei efectuând 388 de tururi. Pe locul secund, la două tururi, s-a clasat o alt maşină Toyota, cea cu numărul 7, condusă de Mike Conway, Kamui Kobayashi şi Jose Maria Lopez, iar pe 3, la 12 tururi, maşina echipei Rebellion, condusă de Gustavo Menezes, Mathias Beche şi Thomas Laurent, toate la clasa Le Mans Prototype 1 (LMP1).



Alonso este acum aproape de a câştiga "Tripla Coroană" - cursele de Formula 1 de la Monte Carlo, de Indycar de la Indianapolis şi de anduranţă de la Le Mans. Spaniolul s-a impus deja de două ori pe străzile din Principat, în 2006 şi 2007, în Marele Circ.



Până sâmbătă, doar Tazio Nuvolari, Maurice Trintignant, Bruce McLaren şi Jochen Rind reuşiseră să se impună la Monaco, în Formula 1 şi la Le Mans, în anduranţă.



Un al cincliea pilot, britanicul Graham Hill, este singurul din istorie care a cucerit Tripla Coroană, în anii 60.



Acum, pilotului spaniol al echipei de Formula 1 McLaren-Renault îi mai rămâne de cucerit cursa de 500 de mile de la Indianapolis. El a avut o primă tentativă anul trecut, cu Honda, eşuată în urma abandonului din turul 179/200.





\uD83C\uDFC1 \uD83C\uDFC6 Huge CONGRATULATIONS to the winners of the 86th 24 Hours of Le Mans...@Toyota_Hybrid and the drivers of the #8 car make the History !!@Sebastien_buemi Kazuki Nakajima @kazuki_info and Fernando Alonso @alo_oficial#LEMANS24 #WEC @FIAWEC pic.twitter.com/WTUHccxnIB