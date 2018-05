Lewis Hamilton, după un început dificil de sezon: "Un start mai dur decât pare contra Ferrari. Nu sunt deloc relaxat"

​Lewis Hamilton (Mercedes), cvadruplu campion mondial, nu a avut un start tocmai reușit de sezon, rivalul său de la Ferrari, Sebastian Vettel, făcându-se remarcat încă de la prima cursă din acest an. Hamilton s-a impus în etapa trecută, la Baku, devansându-l astfel pe pilotul german în clasamentul general, dar recunoaște că nu e deloc relaxat. Totuși, britanicul nu îl consideră pe Vettel cel mai dificil adversar împotriva căruia a concurat.







"A fost un început dificil de sezon, mai dur decât pare contra Ferrari, chiar dacă acum sunt în față în clasament. De fapt, nu sunt relaxat deloc. Mă concentrez la maxim pentru a ne îmbunătăți monopostul. Problema la Mercedes este legată de utilizarea anvelopelor, nu de aerodinamică", a spus Lewis Hamilton, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.





Întrebat dacă Sebastian Vettel este cel mai puternic adversar împotriva căruia a concurat, Hamilton a răspuns categoric: "Nu".





Episodul care i-a schimbat cursul vieții





"Întâlnirea cu Ron Dennis (n.r. fostul președinte al McLaren). Aveam 13 ani, visam să devin pilot de Formula 1 și să îl întâlnesc, atunci reprezentând McLaren, echipa pentru care concurase idolul meu Ayrton Senna. A fost cel mai important moment pentru că a mi-a marcat viitorul. Fără ajutorul financiar din partea McLaren, care m-a înscris în programul lor de juniori, nu aș fi putut să reușesc niciodată", a spus cvadruplul campion mondial.





Hamilton, în căutarea de talente pentru Formula 1





"Am citit des articole în care se spunea: "Uitați-l pe noul Lewis Hamilton". Mie mi-ar plăcea cu adevărat să găsesc noul Lewis, dar ar trebui să vină din "clasa muncitoare", clasa din care am venit și eu, sau chiar de mai jos, remarcându-se doar pentru abilitățile sale și nu pentru pentru că are în spate o familie cu sute de milioane în bancă", a precizat pilotul britanic.





De ce îi sunt dragi tinerii





"Pentru că mă revăd pe mine și mă gândesc la ce mi s-ar fi putut întâmpla dacă nu aș fi primit ajutor. Probabil aș fi fost fără job și fără un viitor. Astăzi, mulți tineri care concurează în kart nu mai merg la școală și puțini ajung la nivelul profesionist, în timp ce alții eșuează și ajung să nu aibă nimic. Este important să studieze, pentru a avea întotdeauna o alternativă".





Persoanele care l-au influențat cel mai mult





"A fost fundamentală inspirația lui Senna, pe care îl urmăream deja de când aveam cinci ani, visând să fiu ca el și să pilotez în același mod. Ca și om, a fost un privilegiu să îl cunosc pe Nelson Mandela", a adăugat Hamilton.





Lewis Hamilton s-a născut la 7 ianuarie 1985, la Stevenage (Anglia) și a debutat în Formula 1 în anul 2007. De atunci, britanicul a participat la 212 curse, a bifat 63 de victorii, s-a clasat de 120 de ori pe podium și a plecat de 73 de ori din pole-position.







Clasamentul final al piloților: locul 1 (2008, 2014, 2015, 2017), 2 (2007, 2016), 4 (2010, 2012, 2013), 5 (2009, 2011).





În prima cursă a sezonului 2018, Marele Premiu al Australiei, Hamilton a plecat din pole-position, însă a fost devansat de rivalul său de la Ferrari, Sebastian Vettel. Germanul a încheiat pe primul loc și în a doua etapă, Marele Premiu al Bahrainului, în timp ce Lewis Hamilton s-a clasat pe locul al treilea.







Înainte de prima victorie a sezonului, pilotul britanic a încheiat pe patru în Marele Premiu al Chinei, iar rivalul său a terminat tocmai pe poziția a opta. Succesul obținut etapa trecută, la Baku, l-a ajutat pe Lewis Hamilton să urce pe prima poziție în ierarhia generală, devansându-l astfel pe Sebastian Vettel.







Următorul Grand Prix din calendarul competițional al Formulei 1 va fi Marele Premiu al Spaniei, de pe circuitul de la Barcelona. Cursa va avea loc duminică (13 mai), de la ora 16:10, putând fi urmărită în direct la Digi Sport 2.





Clasamentu piloților (după primele patru curse):



1 Lewis Hamilton GBR Mercedes 70 puncte

2 Sebastian Vettel GER Ferrari 66

3 Kimi Räikkönen FIN Ferrari 48

4 Valtteri Bottas FIN Mercedes 40

5 Daniel Ricciardo AUS Red Bull Racing TAG Heuer 37

6 Fernando Alonso ESP McLaren Renault 28

7 Nico Hulkenberg GER Renault 22

8 Max Verstappen NED Red Bull Racing TAG Heuer 18

9 Sergio Perez MEX Force India Mercedes 15

10 Carlos Sainz ESP Renault 13

11 Pierre Gasly FRA Scuderia Toro Rosso Honda 12

12 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 11

13 Charles Leclerc MON Sauber Ferrari 8

14 Stoffel Vandoorne BEL McLaren Renault 8

15 Lance Stroll CAN Williams Mercedes 4

16 Marcus Ericsson SWE Sauber Ferrari 2

17 Esteban Ocon FRA Force India Mercedes 1

18 Brendon Hartley NZL Scuderia Toro Rosso Honda 1

19 Romain Grosjean FRA Haas Ferrari 0

20 Sergey Sirotkin RUS Williams Mercedes 0



Top 10 cei mai titrați piloți în Formula 1:



7 titluri: Michael Schumacher (GER) - 1994 (Benetton-Ford), 1995 (Benetton-Renault), 2000, 2001, 2002, 2003 și 2004 (Ferrari)



5 titluri: Juan Manuel Fangio (ARG, 1911–1995) - 1951 (Alfa Romeo), 1954 (Maserati/Mercedes-Benz), 1955 (Mercedes-Benz), 1956 (Ferrari) și 1957 (Maserati)



4 titluri:



Lewis Hamilton (GBR) - 2008 (McLaren-Mercedes), 2014, 2015 și 2017 (Mercedes)

Sebastian Vettel (GER) - 2010, 2011, 2012, 2013 (Red Bull-Renault)

Alain Prost (FRA) - 1985, 1986 (McLaren-Tag Porsche), 1989 (McLaren-Honda) și 1993 (Williams-Renault)



3 titluri:



Ayrton Senna (BRA, 1960–1994) - 1988, 1990 și 1991 (McLaren-Honda)

Nelson Piquet (BRA) - 1981 (Brabham-Ford), 1983 (Brabham-BMW) și 1987 (Williams-Honda)

Niki Lauda (AUT) - 1975, 1977 (Ferrari) și 1984 (McLaren-Tag Porsche)

Jackie Stewart (GBR) - 1969 (Matra-Ford), 1971 și 1973 (Tyrrell-Ford)

Jack Brabham (AUS, 1926–2014) - 1959, 1960 (Cooper-Climax) și1966 (Brabham-repco)