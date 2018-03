Formula 1: Lewis Hamilton, pole position în Marele Premiu al Australiei

Lewis Hamilton (Mercedes) va porni de pe prima poziție a grilei în Marele Premiu al Australiei, prima etapă a sezonului 2018 al Campionatului Mondial de Formula 1, ca urmare a rezultatelor din calificările de sâmbătă. Campionul mondial en-titre va fi urmat de piloţii Ferrari, Kimi Raikkonen și Sebastian Vettel.

Hamilton, cvadruplu campion mondial, este la al 73-lea pole-position din cariera.



Al doilea pilot al echipei Mercedes, finlandezul Valtteri Bottas, a suferit un accident în a treia şedinţă a calificărilor de sâmbătă şi va fi al zecelea la start.



Australianul Daniel Ricciardo (Red Bull) a fost penalizat vineri, în antrenamente, cu trei locuri pe grilă, după ce nu a redus viteza când pe circuit erau flutrate steagurile roşii. El va fi pe locul 8 pe grilă, potrivit News.ro.

Marele Premiu al Australiei se va disputa duminică, de la ora 08:10. Cursa va putea fi urmarită în direct pe Digisport 1.

Vezi aici accidentul suferit de Valtteri Bottas:

While @LewisHamilton stormed to pole in Melbourne, things didn't quite go to plan for his @MercedesAMGF1 teammate... \uD83D\uDE48 \uD83D\uDCA5#AusGP #F1 pic.twitter.com/7V8jZapP6b