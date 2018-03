MotoGP: Andrea Dovizioso (Ducati), invingator in prima cursa a sezonului - Marele Premiu din Qatar

Dovizioso a fost inregistrat la finalul celor 22 de tururi de circuit (118,4 km in total) cu timpul de 42min.34sec.654/100, reusind sa-l devanseze cu 027/1000 pe spaniolul Marc Marquez (Honda), detinatorul titlului mondial, si cu 797/1000 pe italianul Valentino Rossi (Yamaha).La clasa Moto 2, victoria a revenit italianului Francesco Bagnaia (Kalex), cronometrat dupa 20 de tururi de pista (107,6 km) in 40min.19sec.802/1000. Bagnaia, aflat la primul succes din cariera sa la Moto 2, a fost urmat de compatriotul sau Lorenzo Baldassari (Kalex), la 112/1000 si de spaniolul Alex Marquez (Kalex), la 5sec.625/1000.Cursa de la clasa Moto 3 a fost castigata de spaniolul Jorge Martin (Honda), care a parcurs cele 18 tururi de circuit (96,8 km) in 38min.18sec.207/100. Pe locul secund s-a clasat tot un pilot iberic, Aron Canet (Honda), la doar 023/1000, pozitia a treia fiind ocupata de italianul Lorenzo Dalla Porta (Honda), la 6sec.746/1000.Urmatoarea etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza va avea loc pe 8 aprilie, in Argentina.