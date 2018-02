Formula 1 isi face televiziune proprie - Abonament intre 6,5 si 10 euro pe luna

Acest nou serviciu, descris drept "un mijloc inovator pentru fani de a-si imbunatati si a se bucura de experienta lor in cursele de Grand Prix", urmeaza sa fie oferit iubitorilor celei mai importante competitii automobilistice din lume in cursul acestui sezon, care va debuta pe 23 martie, cu Marele Premiu al Australiei de la Melbourne.Serviciul va putea fi accesat initial doar de pe calculatoare, urmand sa fie create ulterior aplicatii TV si mobile."Abonatii vor putea alege continutul pe care il vor viziona, precum si momentul sau modul in care il vor accesa", se precizeaza intr-un comunicat. Astfel un abonat al F1 TV va putea, daca doreste, sa aleaga urmarirea intregii cursei de la bordul monopostului unuia dintre cei 20 de piloti care vor lua startul."Toate antrenamentele libere, calificarile si cursele vor fi transmise in direct, cu conferinte de presa si interviurile luate inainte si dupa fiecare cursa", pentru un tarif cuprins intre 6,5 si 10 euro pe luna, insa va fi posibila si plata unui abonament anual.Pe langa Formula 1, noul post de televiziune va transmise curse de Formula 2, GP3 si Porsche Supercup.In cursul sezonului care urmeaza, serviciul va fi disponibil in patru limbi diferite (engleza, franceza, germana si spaniola) si va fi accesibil dupa lansarea sa in 20 de tari, intre care Germania, Franta, Belgia, Austria, Mexic SUA si o mare parte din America Latina.Aspectul tehnic va fi gestionat de grupul indian de telecomunicatii Tata Communications.Una dintre preocuparile Liberty Media de la cumpararea Formulei 1, in urma cu un an, a fost de a relansa interesul fata de competitia-regina a sportului automobilistic, in special in randul tinerei generatii. Lansarea propriului serviciu, propus fanilor fara publicitate directa, se inscrie in acest demers.Grupul media american se confrunta in prezent cu o dilema: o difuzare pe un post tv cu plata va restrange numarul de telespectatori, insa va aduce mai multe venituri decat pe un canal gratuit.Liberty Media a incercat recent sa favorizeze o solutie mixta, asa cum este cea aplicata in acest sezon in Franta, unde TF1 va difuza in direct patru curse din 21, pe care Canal+ le va oferi la randul sau contra cost.