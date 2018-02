MotoGP: Marc Marquez si-a prelungit contractul cu Honda pana in 2020

In varsta de 25 de ani, campionul mondial la MotoGP va continua sa evolueze cel putin inca doi ani pentru echipa Repsol Honda, la care s-a alaturat in anul 2013."Primele doua teste oficiale au fost bune si, odata cu reinnoirea contractului meu, ma pot concentra pe cursele din noul sezon", a spus el, citat intr-un comunicat emis de Honda.Marquez a fost incoronat campion mondial in 2010 la categoria 125cc, in 2012 la Moto2 si in 2013, 2014, 2016 si 2017 la MotoGP.Noul sezon al Campionatului Mondial de Motociclism Viteza va debuta pe 18 martie, cu Marele Premiu al Qatarului, pe circuitul Losail.18 martie: Marele Premiu al Qatarului (circuit Losail)8 aprilie: MP al Argentinei (Termas de Rio Hondo)22 aprilie: MP al SUA (Circuit of the Americas)6 mai: MP al Spaniei (Jerez de la Frontera)20 mai: MP al Frantei (Le Mans)3 iunie: MP al Italiei (Mugello)17 iunie: MP al Cataloniei (Circuit de Barcelona-Catalunya)1 iulie: MP al Olandei (Assen)15 iulie: MP al Germaniei (Sachsenring)5 august: MP al Cehiei (Brno)12 august: MP al Austriei (Red Bull Ring-Spielberg)26 august: MP al Marii Britanii (Silverstone)9 septembrie: MP al San Marino (Misano)23 septembrie: MP al Aragonului (Motorland Aragon)7 octombrie: MP al Thailandei (Chang International Circuit)21 octombrie: MP al Japoniei (Motegi)28 octombrie: MP al Australiei (Phillip Island)4 noiembrie: MP al Malaeziei (Sepang)18 noiembrie: MP al Comunitatii Valenciene (Ricardo Tormo)