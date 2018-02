"Grid Girls", fotomodelele care insoteau pilotii la cursele de Formula 1, vor fi inlocuite de copii

"Va fi un moment extraordinar pentru acesti tineri. Ei vor fi alaturi de acesti eroi, la un moment crucial inainte de plecarea in Grand Prix. Va fi o experienta extraordinara pentru ei si familia lor. Si o motivatie extraordinara pentru a continua sa piloteze si sa vizese ca vor fi in locul lor ntr-o zi", a declarat Sean Bratches, director comercial al F1.Potrivit lequipe.fr, "grid girls" vor fi inlocuite de copii care sunt piloti de karting sau in alte competitii, selectionati in functie de tara sau la intamplare.