​INTERVIU Ilie Dobre, înaintea ultimului lui meci în calitate de comentator sportiv la RRA / Între celebrul ”gooooool”, 10 recorduri mondiale și două pasiuni mistuitoare: sportul si radioul

In 1992 Ilie Dobre spunea primul lui "gooooool" în forma care avea să-l consacre definitiv. Apoi a intrat in Cartea recordurilor cu un "goooool" strigat timp de 35 secunde şi 6 zecimi fără respirație. Înainte de '89 ”morala” de partid și tovarășii nu i-au permis așa ceva.Acum, a venit vremea pensionarii, dar nu și a retragerii. Ilie Dobre ne spune că-l vom mai putea auzi rar, comentând meciuri la un alt post de radio. ”Gratuit, fiindcă e pasiune”, ține să sublinieze probabil cel mai cunoscut om de radio din România. ”Un comentator trebuie să aibă ceva nebunie, un stol de păsărici, pentru că trebuie să trăiască meciul”, mai spune Ilie Dobre. El și-a amintit de gafa memorabilă, de la partida dintre Celta Vigo si FC Argeș, din Cupa UEFA, din 1997. ”S-au ridicat toți suporterii în fața mea și efectiv nu am văzut unde a sărit mingea. Sigur, imi port crucea...”, a explicat Ilie Dobre.Nu are superstiții sau ritualuri înainte de a transmite un meci, ”doar mă închin seara și dimineața și merg duminica la Biserică”, spune cu simplitate Ilie Dobre. În schimb are o tolbă plină de povești, iar interviul nostru vă dezvăluie câteva dintre ele, mult prea puține din păcate.A comentat peste 1700 de meciuri direct de pe stadion și a scris 45 de cărți, dar a rămas cu inima, prietenia și admirația la Gicu ”Gâscanu' Dobrin pe care îl consideră cel mai mare fotbalist dar, înainte de toate, un caracter excepțional și de o modestie rar întâlnită. Vorbește cu luciri în ochi de ”cel mai mare talent de pe semicerc”, Cristian Gațu. Și câte are de zis...Comentatorul Ilie Dobre este primul român care a stabilit 10 recorduri mondiale omologate de World Record Academy, care în 2014 i-a acordat şi premiul “Omul Anului în Media”, pentru promovarea sportului, a valorilor morale, a fair play-ului și a valorilor sociale în sport.A fost inclus de World Record Academy, cea mai cunoscută organizație din lume care certifică recordurile mondiale, în Hall of Fame (Galeria Gloriilor) numindu-l ”Cel mai de succes comentator sportiv din lume”.Cum s-a ajuns la aceste recorduri, care a fost imboldul din spatele lor, cum vede comentariul sportiv la sud-americani și alte întâmplări hazlii și emoționante în interviul de mai jos.