Cristi Chivu dezvăluie pentru Golazo că avea un contract semnat cu Steaua și că asta și-ar fi dorit și tatăl lui care, deși oltean de origine și ținea cu Universitatea Craiova, a zis că singurul club în care poate să fac performanță și care îl va ajuta să crească este Steaua.

Adelina și Cristi Chivu Foto: Pierre Perusseau / Bestimage / Profimedia

„Dar cât el a fost în viață n-a existat nicio ofertă din partea Stelei. Toate au intervenit după decesul lui. Am avut Steaua, am avut Rapid cu domnul Copos care insista, era și primul an al lui Mircea Lucescu pe banca Rapidului. Plus Craiova, cu nea Ilie Balaci care insista să merg la Universitatea”, spune Chivu.

Cristi Chivu și amintirile din copilăria anilor ‘90: a început cu schi fond și aikido înainte să ajungă la fotbal

A semnat cu Steaua, a fost presat de Copos, dar până la urmă a ales U Craiova „pentru ca Reșița să încaseze mai mulți bani pe mine”

Primul impact cu Occidentul: libertatea din Olanda, singurătatea, traumele, succesul la Ajax

Cum l-au ajutat Gică Hagi și Gică Popescu înainte de Euro, când îi tremurau picioarele în vestiar

