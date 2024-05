FOTBAL Miercuri, 29 Mai 2024, 17:18

Florin Niță a reușit în acest sezon să evite retrogradarea alături de turcii de la Gaziantep, însă contractul nu i-a mai fost prelungit, iar acesta a rămas fără angajament.

Florin Niță Foto: Šálek Václav / ČTK / Profimedia

Gaziantep nu i-a mai prelungit contractul lui Florin Niță, iar acesta a rămas fără echipă

Florin Niță a ajuns la Gaziantep în septembrie 2023, fiind adus pe vremea când antrenor era Marius Șumudică.

Portarul de 36 de ani a strâns nu mai puțin de 34 de meciuri în această ediției de campionat pentru Gaziantep, alături de care a reușit să evite retrogradarea pe final de sezon.

Cotat la 225.000 de euro conform Transfermarkt, Niță avea contract cu Gaziantep până în această vară, iar conducerea echipei a decis să nu îi prelungească înțelegerea.

Astfel, acesta a rămas liber de contract, iar portarul român și-a anunțat plecarea de la echipă printr-un mesaj publicat pe social media.

„E momentul pentru mulţumiri! E momentul să spun: mulţumesc, Gaziantep!

Am petrecut un sezon fantastic la Gaziantep, am muncit, ne-am dăruit, ne-am încăpăţânat să credem în şansa noastră, iar la final ne-am atins obiectivul! Aşadar, vreau să le mulţumesc celor cu care am reuşit acest lucru împreună.

Le mulţumesc antrenorilor cu care am lucrat în acest sezon, Marius Şumudică, Selciuk Inan, Florin Tene şi Hakan Bolut. staff-ului medical, maseurilor, oamenilor din club, dar şi directorului sportiv şi preşedinţilor. Le mulţumesc colegilor pentru această călătorie minunată, cu urcuşuri şi coborâşuri, ca un roller coaster. Sunt mândru de ce am reuşit.

Iar la final, dar nu in ultimul rând, le mulţumesc din suflet fanilor Gaziantep, fără voi n-am fi reuşit nimic! Aţi fost magnifici! Aţi fost minunaţi! Aţi fost suporteri adevăraţi! Echipa vă merita, aşa cum şi voi meritaţi o echipă pe măsura dragostei voastre! Cu respect, Florin Niţă!” - a transmis internaționalul român.

Niță a fost convocat de Edi Iordănescu pentru dubla cu Bulgaria și Liechtenstein și are șanse mari să rămână în lotul final pe care România îl va deplasa la Campionatul European din Germania.

Lotul de jucători cu care Edi Iordănescu va aborda ultimele două amicale înainte de Euro 202, cu Bulgaria și Liechtenstein

PORTARI

Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Răzvan SAVA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 26/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2);

MIJLOCAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 16/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 54/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 68/14), Adrian ȘUT (FCSB, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 16/0), Constantin GRAMENI (Farul Constanța, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 22/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 19/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 33/5), Florinel COMAN (FCSB, 13/1);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 9/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 41/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0).

Acesta este și lotul preliminar pentru EURO 2024. Lotul final pentru turneul din Germania, care poate cuprinde până la 26 de jucători, va fi anunțat vineri, 7 iunie, transmite Frf.ro.

Programul României la EURO 2024

Luni, 17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina (München, 16:00)

Sâmbătă, 22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Köln, 22:00)

Miercuri, 26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19:00).

*Partidele vor fi LiveBLOG pe HotNews.ro.

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Polonia

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Ucraina

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Georgia.