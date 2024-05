FOTBAL Marți, 28 Mai 2024, 21:15

Generația de Aur a oferit o ultimă reprezentație în victoria cu scorul de 3-2 în fața Legendelor Lumii, iar antrenorul acestora, portughezul Jose Mourinho, a susținut un discurs în fața lui Hagi, Popescu și Petrescu.

Jose Mourinho Foto: Vannicelli/Grillotti / ipa-agenc / PA Images / Profimedia

Jose Mourinho, despre respect și onoare în vestiarul Generației de Aur

Invitat special pe banca Legendelor Lumii, Jose Mourinho a susținut un discurs și în fața „adversarilor” de sâmbătă seară, înaintea începerii partidei.

Liber de contract după despărțirea de AS Roma, portughezul a evidențiat respectul pe care îl poartă generației lui Gheorghe Hagi, de care este apropiat ca vârstă.

„Vreau să vă spun două lucruri din inimă. Suntem mai mult sau mai puțin de aceeași vârstă, deci sunteți generația mea.

În timp ce am crescut, m-am îndrăgostit de fotbal, am început să lucrez în fotbal în cea mai bună perioadă a voastră.

Așa că îmi aduc aminte totul despre cariera voastră, despre voi individual, îmi amintesc și am mult respect.

Am venit aici bineînțeles pentru că sunt prieten cu Giovanni, e mereu o plăcere să vin. Dar am venit aici pentru respectul pe care îl am pentru voi. Vreau să vă felicit pentru cei 30 de ani.

Fotbalul nu este mereu un bun tată, dar istoria nu o poate șterge nimeni.

Istoria rămâne pentru totdeauna. Sper să vă bucurați de această seară, iar pentru mine este o onoare să particip”, au fost cuvintele rostite de Mourinho în fața membrilor Generației de Aur.

