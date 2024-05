FOTBAL Marți, 28 Mai 2024, 13:50

0

În ultimii șase ani, Cristi Chivu a activat ca antrenor la grupele de juniori ale lui Inter, iar fostul internațional român a anunțat că a venit momentul să se despartă de italieni.

Cristian Chivu Foto: Alessandro Castaldi / LaPresse / Profimedia

Cristi Chivu: „Aici se încheie parcursul meu la Inter”

Cristi Chivu a fost fotbalist la Inter în perioada 2007-2014, iar cea mai importantă realizare a sa a fost câștigarea UEFA Champions League în anul 2010, când echipa era antrenată de Jose Mourinho.

După retragerea sa din activitate, în anul 2014, Chivu a fost analist de meciuri UEFA.

În anul 2018, a preluat echipa U14 a celor de la Inter și în prezent a ajuns să o antreneze pe cea U19.

Inter Primavera a pierdut în semifinalele campionatului Italiei, contra celor de la Sassuolo, iar la finalul acestei partide, Chivu a anunțat că este momentul să plece de la Inter.

„Am început cu (echipa) Under-14, cei din 2005 (...). Aş spune că aici se încheie parcursul meu la Inter. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care mi-au permis să fac acest lucru şi celor trei grupuri fantastice de băieţi cu care am avut norocul să lucrez. Gata, acum mergem înainte.

Ideile nu lipsesc şi nici oportunităţile. Acum voi lua câteva zile de pauză, au fost şase ani fantastici, în care am pus suflet şi toate cunoştinţele pe care le aveam. Am încercat să transmit ceva şi în acelaşi timp am învăţat multe de la aceşti băieţi minunaţi” - Cristi Chivu, potrivit Agerpres.