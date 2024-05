\uD83D\uDEA8\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEA Official: Belgium provisional squad for Euro2024.



❗️ Thibaut Courtois is NOT in the squad.



Goalkeeper: Casteels, Kaminski, Sels.



Defenders: Castagne, De Cuyper, Faes, Meunier, Theate, Vertonghen, Debast.



Midfielder: De Bruyne, O.Mangala, Onana, Tielemans, Vermeeren,… pic.twitter.com/4Tp9TemDug