FOTBAL Vineri, 24 Mai 2024, 09:46

​Lucas Paqueta, internațional brazilian și mijlocașul formației West Ham United, se află în centrul unui scandal legat de pariuri. Fotbalistul este suspectat că ar fi primit intenționat mai multe cartonașe galbene în ultimele două sezoane din Premier League pentru a favoriza anumite pariuri sportive.

Lucas Paqueta Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lucas Paqueta, de la West Ham, suspectat că ar fi favorizat anumite pariuri sportive

Într-un comunicat de presă, Federația de Fotbal din Anglia a precizat că există un număr de patru partide la care comportamentul mijlocașului sud-american a părut unul suspect.

„Suspectăm că el a încercat să influenţeze derularea sau alte aspecte din aceste meciuri prin căutarea intenţionată de a primi cartonaşe galbene cu scopul de a influenţa piaţa pariurilor sportive pentru ca una sau mai multe persoane să profite”, se precizează în comunicatul FA.

Mai mult decât atât, FA a precizat clar și care sunt meciurile respective ale lui West Ham United la care Paqueta este suspectat că ar fi favorizat anumite pariuri sportive.

cu Leicester City pe 12 noiembrie 2022

cu Aston Villa în martie 2023

cu Leeds United în mai 2023

cu Bournemouth în august 2023.

Conform FA, mijlocaşul ofensiv în vârstă de 26 de ani „are timp până la data de 3 iunie 2024 pentru a răspunde acuzațiilor care i se aduc.”

Într-o postare pe Instagam, Paqueta se apără și spune că este nevinovat.

„Sunt extrem de surprins şi contrariat de faptul că FA a decis să mă pună sub acuzare. Timp de nouă luni am cooperat în fiecare etapă a anchetei şi am furnizat toate informaţiile posibile. Neg toate acuzaţiile în integralitatea lor şi mă voi bate cu toate forţele pentru a-mi dovedi nevinovăţia.”

La rândul său, gruparea West Ham, de care aparține brazilianul, a precizat că „va continua să susţină jucătorul de-a lungul acestei proceduri şi nu va mai face niciun comentariu până când aceasta nu se va încheia”.

Născut pe 27 august 1997, Paqueta a jucat de-a lungul carierei la Flamengo, AC Milan, Lyon, iar din 2022 este jucătorul celor de la West Ham.

Pentru naționala Braziliei a evoluat deja de 44 de ori, el reușind și zece goluri.

Conform Transfermarkt, Lucas Paqueta are o cotă de piață de €65 milioane.