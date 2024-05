FOTBAL Joi, 23 Mai 2024, 22:48

După un sezon ratat în care a evoluat în play-out-ul ligii secunde, CSA Steaua i-a prelungit pentru două sezoane contractul antrenorului Daniel Oprița, care speră să ducă echipa pe primele locuri.

CSA Steaua Bucuresti si fanii sai Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

Daniel Oprița, încă doi ani la CSA Steaua – Dreptul de promovare, sub semnul întrebării

Deși a amenințat de-a lungul ultimului sezon că va părăsi echipa la finalul contractului, Daniel Oprița a semnat un nou angajament cu „militarii” pentru următorii doi ani.

„Antrenorul Daniel Oprița a semnat azi, 23 mai 2024, un nou contract cu Steaua București. Înțelegerea dintre cele două părți este valabilă pentru două sezoane și alături de Daniel Oprița va rămâne în Ghencea și staff-ul său” – a anunțat CSA Steaua pe rețelele de socializare.

Oprița recunoaște că i s-a promis rezolvarea problemelor legate de dreptul de promovare, însă șansele sunt mici ca totul să se întâmple înaintea viitorului sezon.

„Mi-au spus că se discută să se rezolve cu promovarea, deși nu va fi ușor. Trebuia să se rezolve mai devreme. Acest contract de doi ani se poate termina și mai devreme.

Știu că se mai discută că am ales să rămân la Steaua pentru că nu am niciun obiectiv, din comoditate sau că nu este presiune. Chiar dacă nu putem promova, obiectivul este să mergem în play-off și să ne clasăm pe locurile 1-2 și să mergem cât mai departe în Cupa României.

Am discutat despre promovare. Dacă nu se va rezolva în sezonul acesta, poate în sezonul următor. De aceea am și semnat pe doi ani. Aș fi vrut să las echipa în prima ligă. M-am tot gândit la ce oferte am avut, și am zis că e mai bine să continui la Steaua. M-am atașat de tot ce e aici, conducători, suporteri.

Negocierile s-au făcut în câteva zile. De luni au început negocierile. Nu s-a discutat despre partea financiară. În câteva minute s-a rezolvat totul. Am ales și cu sufletul. Și suporterii și-au dorit să rămân la Steaua, m-au sunat.

Mi-au zis să mai încercăm un an că poate se rezolvă cu promovarea. Nu pot să spun că mi-au dat o siguranță. Cum a fost și până acum, tot așa stau lucrurile. Sperăm” – a declarat Daniel Oprița, pentru DigiSport.

În vârstă de 42 de ani, antrenorul a ajuns pe banca grupării din Ghencea în 2019 și a reușit promovarea în Liga 2 un sezon mai târziu. Au urmat două clasări în primele locuri, însă roș-albaștrii nu dețin încă drept de participare în SuperLigă.