FOTBAL Miercuri, 22 Mai 2024, 09:28

0

Chelsea a câștigat ultimele cinci meciuri și a terminat pe locul 6 în Premier League, dar gruparea de pe Stamford Bridge nu va mai fi antrenată de Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino Foto: JB Autissier / Panoramic / Bestimage / Profimedia

Mauricio Pochettino nu mai este antrenorul lui Chelsea

Tehnicianul argentinian mai avea un an de contract cu Chelsea, însă rezultatele înregistrate în primul sezon nu au fost pe placul conducătorilor (27 de victorii, 10 remize și 14 înfrângeri).

Pochettino a ajuns la Chelsea în vara anului trecut, a avut parte de un start de sezon ratat, dar a recuperat pe final (cinci victorii la rând în Premier League) și clubul londonez va evolua în preliminariile Conference League sau Europa League.

„Dorim să ne exprimăm recunoştinţa sinceră faţă de Mauricio pentru sezonul trecut. El va fi întotdeauna binevenit pe Stamford Bridge şi îi dorim toate cele bune pentru restul carierei sale de antrenor", se precizează în comunicatul clubului Chelsea.

„Aş dori să mulţumesc conducerii lui Chelsea pentru că mi-a oferit ocazia de a face parte din istoria clubuluii”, a afirmat Pochettino (52 de ani).

Ultimele rezultate ale lui Pochettino pe banca lui Chelsea: 2-1 vs Bournemouth, 2-1 vs Brighton, 3-2 vs Nottingham, 5-0 vs West Ham și 2-0 vs Tottenham.

Chelsea s-a despărțit de alți trei antrenori în ultimii doi ani: Thomas Tuchel, Graham Potter și Frank Lampard. Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că londonezii doresc să aducă un tehnician tânăr a-l înlocui pe Pochettino.