Jurgen Klopp o va părăsi pe Liverpool la finalul acestui sezon, iar un jucător și-a anunțat și el plecarea de pe Anfield la finalul stagiunii.

>> Forbes: Locurile ocupate de Cristiano Ronaldo și Lionel Messi în topul celor mai bine plătiți sportivi în 2024

Thiago Alcantara a ajuns în vara anului 2020 pe Anfield, fiind transferat de la Bayern Munchen în schimbul sumei de 22 de milioane de euro.

Mijlocașul spaniol a devenit rapid om de bază în echipa lui Jurgen Klopp, însă accidentările i-au dat bătăi de cap, mai ales în ultima perioadă.

În acest sezon a jucat un singur meci pentru Liverpool în Premier League, dintr-un total de 98 de apariții în toate competițiile în tricoul „cormoranilor”.

Alcantara are în palmares Cupa Angliei, Cupa Ligii și Supercupa Angliei cu Liverpool și a luat decizia de a părăsi gruparea de pe Anfield la finalul acestui sezon, în condițiile în care contractul său expiră.

\uD83D\uDEA8\uD83D\uDD34 Thiago Alcantara leaves Liverpool as free agent, decision made months ago and now confirmed.



Thiago, available for free and ready for new chapter. pic.twitter.com/Vk7dq2x3tE