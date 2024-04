Gabriel Kobylak, portarul echipei Radomiak Radom, a înscris golul sezonului în Ekstraklasa (prima ligă de fotbal a Poloniei), în duelul cu Puszcza, încheiat cu scorul de 1-1.

Meciul dintre Puszcza și Radomiak Radom, din etapa cu numărul 26 a campionatului Poloniei, nu părea genul de meci care să atragă în vreun fel.

Era confruntarea dintre echipele clasate pe locurile 15 și 11.

Disputa a avut loc luni, iar gazdele au deschis scorul în minutul 4 al partidei prin ucraineanul Roman Yakuba.

În a doua repriză, situația s-a complicat pentru Radomiak Radom, după ce Vagner a văzut cartonașul roșu în minutul 63.

La o fază care nu anunța nimic, în minutul 66, portarul Gabriel Kobylak a avansat ușor cu mingea la picior și a decis să degajeze balonul către atac, de la o distanță de peste 70 de metri de poarta adversă.

Mingea a avut forță, iar în momentul în care a lovit gazonul a căpătat o înălțime neobișnuită și l-a sărit pe tânărul portar Oliwier Zych.

Acesta a fost și golul care a stabilit scorul final al partidei Puszcza - Radomiak Radom, de 1-1.

\uD83C\uDDF5\uD83C\uDDF1\uD83D\uDE2F Radomiak Radon's goalkeeper Gabriel Kobylak scored from just outside his own box yesterday! \uD83D\uDCAB pic.twitter.com/tNEwhyFvLe