\uD83D\uDC4B⚽️ გამარჯობა ევროპა, ჩვენ ვართ საქართველო ! \uD83C\uDDEC\uD83C\uDDEA \uD83D\uDC4B⚽️ Hello Europe, We Are Georgia! \uD83C\uDDEC\uD83C\uDDEA #GFF #მევარსაქართველო #EURO2024 pic.twitter.com/BDezS14xcZ

Georgia book their place at a major tournament for the first time! \uD83C\uDDEC\uD83C\uDDEA\uD83E\uDD29#EURO2024 pic.twitter.com/4SzQXsst1A