FOTBAL Joi, 21 Martie 2024, 23:47

0

Ucraina și Islanda se vor lupta pentru un loc în grupa României de la EURO 2024, după ce au învins Bosnia-Herțegovina (2-1) și Israel (4-1).

Euro 2024, mingea oficiala Adidas Foto: nordphoto GmbH / Engler / imago sportfotodienst / Profimedia

>> Edi Iordănescu, verdict în cazul lui Alexandru Mitriță - Ce spune selecționerului despre neconvocarea acestuia

Ucraina și Islanda se vor duela pentru un loc în grupa României de la EURO 2024

Bosnia-Herțegovina a fost aproape să producă una dintre surprizele serii în semifinalele barajului de calificare la Campionatul European din Germania.

Într-un duel contra Ucrainei, care are cel mai valoros lot de pe această rută, Bosnia-Herțegovina a condus până în minutul 85, după autogolul lui Matviienko (min 57). Din păcate pentru aceștia, Yaremchuk a egalat în minutul 85 și tot el a pasat decisiv la golul înscris de Dovbyk (min 87).

La Budapesta, naționala Israelului a fost învinsă categoric de Islanda.

Cu toate că Zahavi a deschis scorul din lovitură de la 11 metri (min 31), Gudmundsson (min 39) și Traustason (min 42) au întors rezultatul până la pauză.

În a doua repriză, Revivo și-a lăsat echipa în inferioritate numerică, iar același Zahavi a ratat un penalty în minutul 80.

Trei minute mai târziu, Gudmundsson a majorat avantajul oaspeților, iar tot el a stabilit scorul final în minutul 87.

Rezultatele zilei în semifinalele barajului pentru EURO 2024

Georgia- Luxemburg 2-0

Bosnia-Herțegovina - Ucraina 1-2

Grecia- Kazahstan 5-0

Israel - Islanda 1-4

Polonia - Estonia 5-1

Țara Galilor- Finlanda 4-1

Meciurile decisive pentru calificarea la EURO 2024

Țara Galilor - Polonia

Ucraina - Islanda

Georgia- Grecia

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

>> Orașele unde va juca România la turneul final al Euro 2024 din Germania

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

>> Selecționerul României, optimist după tragerea la sorți a Euro 2024: „Să trecem de această grupă”

>> Regretul căpitanului României după tragerea la sorți a grupelor Euro 2024

>> Cât vor costa biletele la Euro 2024 și când vor fi puse în vânzare

>> Euro 2024: România, cea mai mică valoare de piață dintre echipele calificate - Întrecută și de Albania

>> Edi Iordănescu vorbește despre singurul merit al selecționerului după calificarea României la Euro 2024

>> Banii pe care România îi poate câștiga la EURO 2024 - Premiile oferite de UEFA