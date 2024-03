FOTBAL Joi, 21 Martie 2024, 16:59

1

Ianis Hagi este împrumutat la Deportivo Alaves până la finalul acestui sezon, urmând să se întoarcă la Rangers dacă spaniolii nu vor decide să îl transfere definitiv. Mijlocașul român a dezvăluit în ce campionat își dorește să joace din sezonul următor.

Ianis Hagi Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

>> Edi Iordănescu, verdict în cazul lui Alexandru Mitriță - Ce spune selecționerului despre neconvocarea acestuia

Ianis Hagi crede că LaLiga i se potrivește cel mai bine ca stil de joc

Ianis Hagi a încercat să își relanseze cariera în acest sezon, fiind împrumutat de Rangers la Deportivo Alaves, echipă din prima ligă spaniolă.

Internaționalul român a strâns 18 apariții pentru gruparea din LaLiga, însă de cele mai multe ori acesta a fost introdus pe finalul meciurilor.

Spaniolii nu și-au manifestat intenția de a-l transfera definitiv pe fotbalistul cotat în prezent la 2.5 milioane de euro și cel mai probabil acesta se va întoarce la Glasgow Rangers, urmând să vadă ulterior dacă va rămâne la formația de pe Ibrox.

Aflat în cantonamentul echipei naționale a României pentru dubla cu Irlanda de Nord și Columbia, Ianis Hagi a oferit recent un interviu pentru cei de la MARCA, în care a discutat despre viitorul său în fotbal, dar și despre campionatul în care i-ar plăcea cel mai mult să își continue cariera de fotbalist.

„Iubesc nivelul din La Liga, iubesc totul în Spania: echipele, competiția dintre jucători și echipe, presiunea care există aici.

Simt că este campionatul în care pot avea cel mai mare succes și în care îmi pot arăta toate calitățile. Este liga pe care am urmărit-o de când eram copil și a fost mereu visul meu să fiu aici. Sunt aici acum și vreau să fiu aici mult timp!

(n.r. Te vezi aici în viitor, peste un an?) Da, sunt acolo unde vreau să fiu. Este fotbalul în care vreau să cresc, este fotbalul care cred că poate debloca versiunea mea cea mai bună. Sunt aici de doar 6-7 luni și deja simt că sunt un jucător mai bun, cresc în fiecare zi, la antrenamente și la jocuri. Simt că progresez în fiecare zi și cred că în viitorul apropiat voi arăta tuturor cine sunt.” - a transmis Ianis Hagi.

Lotul României pentru amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia

PORTARI

Horaţiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 9/0), Florin NIŢĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 15/1), Cristian MANEA (CFR Cluj, 24/2), Vasile MOGOŞ (CFR Cluj, 4/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 25/1), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 13/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuţ NEDELCEARU (Palermo | Italia, 25/2), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 0/0), Raul Opruț (AFC Hermannstadt, 3/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 14/0);

MIJLOCAŞI

Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 66/14), Marius MARIN (Pisa | Italia, 15/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 35/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 52/3), Olimpiu MORUŢAN (Ankaragucu | Turcia, 14/1), Darius OLARU (FCSB, 15/0), Adrian ŞUT (FCSB, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 20/6), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 17/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 31/4), Denis DRĂGUŞ (Gaziantep | Turcia, 8/2), Florinel COMAN (FCSB, 12/1);

ATACANŢI

George PUŞCAŞ (Bari | Italia, 40/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 36/5), Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2).

Înainte de participarea la EURO 2024, România va mai disputa, în iunie, două partide amicale, ambele la Bucureşti, pe stadionul Steaua: marţi, 4 iunie, contra Bulgariei, şi sâmbătă, 8 iunie, împotriva reprezentativei din Liechtenstein.

>> Adversarele României la Euro 2024 – Valoarea loturilor și cei mai periculoși jucători

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

>> Orașele unde va juca România la turneul final al Euro 2024 din Germania

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

>> Selecționerul României, optimist după tragerea la sorți a Euro 2024: „Să trecem de această grupă”

>> Regretul căpitanului României după tragerea la sorți a grupelor Euro 2024

>> Cât vor costa biletele la Euro 2024 și când vor fi puse în vânzare

>> Euro 2024: România, cea mai mică valoare de piață dintre echipele calificate - Întrecută și de Albania

>> Edi Iordănescu vorbește despre singurul merit al selecționerului după calificarea României la Euro 2024

>> Banii pe care România îi poate câștiga la EURO 2024 - Premiile oferite de UEFA