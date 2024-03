FOTBAL Vineri, 15 Martie 2024, 20:34

Naționala României revine la un turneu final după o așteptare de opt ani, iar Răzvan Burleanu a dezvăluit ce echipament vor purta „tricolorii” la Campionatul European din Germania (14 iunie - 14 iulie).

Echipa nationala de fotbal a Romaniei Foto: Martin Silva Cosentino/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naționala României va folosi echipamentul din preliminarii și la EURO 2024

Astfel, președintele FRF a precizat că naționala României va evolua în echipamentul folosit și în preliminarii. Decizia este una surprinzătoare, având în vedere faptul că mai multe selecționate și-au prezentat deja noile haine.

„Nu avem superstiții. Ceea ce ne dorim cel mai mult este ca suporterii care ne vor însoți în Germania și cei care vor rămâne în țară să poată să achiziționeze în continuare tricoul actual al echipei naționale.

În ceea ce privește un nou tricou, acesta va fi lansat probabil pentru următoarea campanie de calificare pentru Campionatul Mondial, deci până la finalul acestui an va fi lansarea unui nou tricou.

Lansarea unui nou tricou necesită timp. Designul trebuie finalizat cu un an de zile înainte. Este incorect, nu a existat o ofertă din partea partenerului tehnic pentru un nou echipament.

Când se schimbă un tricou de națională, acesta trebuia să fie accesibil ca preț oricărui suporter. Pe de altă parte, avem un tricou învingător, așa că vom fi învingători și în această vară, dar, repet, nu sunt superstițios” - Răzvan Burleanu, citat de DigiSport.

O decizie în privința lui Edi Iordănescu va fi luată înainte de EURO 2024

Actualul contract al selecţionerului Edi Iordănescu este valabil până la finalul EURO 2024, iar Răzvan Burleanu a afirmat că va fi luată o decizie înaintea turneului din Germania.

„Atât FRF cât şi Edi ne dorim ca atunci când mergem la Euro să ştim ce se va întâmpla după aceea. Astfel încât vă asigurăm că până la plecarea la Euro vom avea o decizie. În momentul de faţă simţim, ambele părţi, că ne dorim să continuăm. Absolut niciodată nu a fost un subiect important aspectul financiar în ultimii 9-10 ani, cu o singură excepţie” - Răzvan Burleanu.

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

