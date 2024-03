FOTBAL Marți, 12 Martie 2024, 16:40

Lionel Messi a devenit imaginea unui important brand de îmbrăcăminte tradițională de lux din Arabia Saudită. De altfel, este cunoscut faptul că starul argentinian este ambasador al turismului din această țară.

Lionel Messi Foto: Gustavo Garello / AP / Profimedia

Brandul de îmbrăcăminte Sayyar a publicat pe reţelele sale de socializare o şedinţă foto cu argentinianul îmbrăcat într-o ţinută tipic saudită, în care Messi pozează într-o tunică albă şi cu caracteristicul „shemagh”, eşarfa cu imprimeu roşu-alb folosită pentru a acoperi capul în multe dintre ţările din Golful Persic.

Sub sloganul „Lux, eleganţă, tot timpul”, Messi a prezentat noua linie a acestui brand, care pe contul său X i-a îndemnat pe potenţialii clienţi să „poarte shemagh-ul la fel cum o face GOAT (n.r. Greatest Of All Time, cel mai bun din toate timpurile)”, adică Messi.

Preţul pentru achiziţionarea unui shemagh e în jur de 300 de riali saudiţi (aproximativ 80 de dolari), în timp ce marca are alte accesorii şi chiar parfumuri exclusive pentru bărbaţi, potrivit site-ului Sayyar.

De la jumătatea anului 2022, Messi este ambasadorul turismului Arabiei Saudite, ţară care în ultimii ani a investit miliarde de dolari pentru modernizarea şi atragerea principalelor competiţii sportive din întreaga lume, precum şi a celor mai emblematici fotbalişti precum Cristiano Ronaldo sau Karim Benzema.

Asocierea dintre regatul saudit şi argentinian a generat însă şi multiple critici din partea fanilor fotbalului, dar şi din partea organizaţiilor pentru drepturile omului, care denunţă Arabia Saudită că încearcă să-şi spele imaginea prin aceste sponsorizări, transmite Agerpres.