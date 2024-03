FOTBAL Vineri, 08 Martie 2024, 12:18

Naționala României a reușit să se califice la Campionatul European după o pauză de 8 ani, iar Federația Română de Fotbal vrea să marcheze această performanță cu un film ce va fi lansat în luna mai.

Echipa nationala de fotbal a Romaniei Foto: Martin Silva Cosentino/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

FRF va lansa în 17 mai filmul „În inima naționalei”

Edi Iordănescu a reușit performanța de a duce naționala de fotbal a României din nou la un Campionat European după o așteptare de 8 ani.

Fiind un moment special pentru tricolori, FRF s-a gândit să lanseze un film, ce va fi numit „În inima naționalei”.

Acesta va intra în cinematografe începând cu data de 17 mai și va surprinde detalii de la antrenamentele și de la meciurile tricolorilor.

„Filmul este o călătorie fascinantă în culisele echipei naționale, oferind o experiență unică și intimă, cu acces direct în vestiarul tricolorilor. Este o oportunitate extraordinară de a cunoaște oamenii care poartă cu mândrie tricoul echipei noastre naționale.

'În Inima Naționalei' nu este doar o cronică a succesului din preliminariile EURO, ci și o poveste inspirațională dedicată copiilor. Ne-am propus să creăm o producție care să îi motiveze și să îi aducă mai aproape de iubirea pentru fotbal.

Prin acest proiect, Federația Română de Fotbal demonstrează încă o dată că este un model în sportul românesc, dar și printre federațiile din Europa de Est. Filmul este o călătorie captivantă care te face să simți pulsul echipei naționale în cel mai autentic mod posibil” - Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

