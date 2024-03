FOTBAL Joi, 07 Martie 2024, 12:31

3

FCSB a cerut anularea tuturor mărcilor folosite de CSA Steaua din 1947 până în prezent, dar Curtea de Apel a respins, ca nefondată, solicitarea grupării lui Gigi Becali.

Florin Talpan Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

Florin Talpan, victorie împotriva FCSB: „Avocatul lui Becali a pierdut din nou în faţa mea”

Pe pagina „Glasul Armatei”, suporterii steliști au precizat că „toate mărcile înregistrate de CSA Steaua la OSIM rămân intacte. Toate mărcile istorice rămân în proprietatea exclusivă a clubului Steaua București. Stema AS Armata din 1947, stema CCA, stema cu vulturul Citus Altius Fortius, stema folosită în prezent de Sectia de Fotbal - TOATE aceste mărci rămân neatinse în proprietatea CSA Steaua”.

FCSB poate face apel la această decizie în 30 de zile.

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a atacat Ministerul Apărării Naționale și a vorbit despre o nouă victorie a sa în fața FCSB-ului.

„O nouă victorie a mea în instanţă! Avocatul lui Becali a pierdut din nou în faţa mea, în încercarea de a ne anula sau decădea mărcile aflate în patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti!

Am muncit ca de obicei foarte mult, şi am satisfacţia că instanţa mi-a dat dreptate! În loc sa fiu recompensat pentru toate reuşitele mele, mi s-a luat din salariu şi cu toate acestea, am găsit puterea să lupt mai departe! Sunt mândru de munca mea şi de eforturile pe care le-am făcut!

Este inadmisibil ca eu să am rezultate remarcabile iar conducerea Ministerului Apărării Naţionale să nu mă aprecieze şi să nu îmi acorde sporul integral pentru lucrări de excepţie, spor pe care îl merit, deoarece am câştigat dosare foarte grele şi am păstrat în patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei marca Steaua Bucureşti, numele Steaua Bucureşti si palmaresul echipei de fotbal!

Sper ca eforturile depuse de către mine să fie recompensate de ministrul Apararii Nationale la adevărata lor valoare în cel mai scurt timp!” - Florin Talpan pe Facebook.