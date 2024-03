FOTBAL Duminică, 03 Martie 2024, 08:38

Inter Miami s-a impus cu 5-0 în fața echipei Orlando City, iar Lionel Messi și Luis Suarez au strălucit ca în perioada petrecută la FC Barcelona și au înscris câte două goluri în al treilea meci disputat în acest sezon de MLS.

Lionel Messi Foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Lionel Messi și Luis Suarez, câte două goluri în meciul dintre Inter Miami și Orlando City

Suarez a marcat primele două goluri ale derbiului din Florida ('4, '11) și a mai avut un gol anulat ('44, ofsaid).

Uruguayanul a pasat decisiv la a reușita lui Robert Taylor ('29) și la al doilea gol marcat de Messi ('57. '62).

Inter Miami a început foarte bine noul sezon din campionatul american de fotbal: a câștigat două meciuri acasă (2-0 vs Real Salt Lake și 5-0 vs Orlando City) și a obținut o remiză în deplasare (1-1 vs Los Angeles Galaxy).