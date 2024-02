FOTBAL Sâmbătă, 24 Februarie 2024, 17:20

HotNews.ro

0

​CSA Steaua a debutat cu o înfrângere în returul Ligii secunde pe terenul celor de la Reșița, scor 3-1 pentru gazde, iar antrenorul Daniel Oprița nu și-a menajat deloc jucătorii la finalul partidei.

Daniel Oprita Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

>> Liga 2: Schimbare de lider - Rezultatele zilei

Daniel Oprița nu pleacă de la CSA Steaua, pentru că vrea să își chinuie jucătorii

În deplasarea de la CSM Reșița, Steaua s-a văzut condusă din minutul 20 după reușita lui Rimovecz, dar golgheterul Chipirliu a egalat în minutul 34.

Fostul rapidist Marian Drăghiceanu a reușit însă o dublă în startul reprizei secunde, iar militarii sunt tot mai departe de play-off-ul ligii secunde.

La finalul meciului, Daniel Oprița și-a criticat dur jucătorii, despre care consideră ca au venit la plimbare la Reșița.

„A fost o victorie meritată a Reșiței, chiar dacă aș putea să contest anumite faze. La acest scor și la ce am jucat noi, nu mai pot să spun mare lucru. Chiar dacă consider că au fost unele greșeli de arbitraj împotriva noastră, nu avem nicio scuză la modul cum ne-am prezentat la acest meci.

Am luat după pauză două goluri în câteva minute, am fost jalnici! Dezastru! Este o înfrângere rușinoasă pentru jucători. Nu vreau să-i numesc Steaua, noi nu suntem Steaua, la modul cum am jucat la acest meci. Doar cei care au venit de la București, suporterii care au fost în număr mare, pe ei îi pot numi Steaua.

Echipa care a venit pentru acest meci la Reșița nu o pot numi Steaua. A fost o rușine. Doi sau trei jucători aș putea să-i evidențiez, în rest noi nu suntem Steaua. Ceea ce facem noi în acest sezon este o rușine.

Dacă nu au rușine pentru acești oameni care au venit atâția kilometri să-i susțină, înseamnă că n-au caracter. Acești jucători și-au bătut joc de club, de emblemă și de suporteri. Reșița ne-a bătut la toate capitolele, dar în primul rând la dăruire.

Se vedea pe fața băieților de la Reșița faptul că-și doresc victoria. Fotbaliștii noștri au fost la plimbare la Reșița, au venit în excursie. Nu vreau să-i menajez deloc. Toți au numai pretenții de fotbaliști. Este vina mea în primul rând, deoarece eu i-am adus.

Încerc să mă zbat pentru ei, să le rezolv toate problemele și ei m-au tratat astfel, mai ales aici, la Reșița, unde e casa mea. M-au făcut de râs. Poate lor nu le este rușine, dar mie îmi este. Efectiv și-au bătut joc de mine, toți și-au bătut joc de mine. Îmi cer scuze suporterilor în numele jucătorilor.

Eu aș pleca, dar aș vrea să stau să-i chinui eu pe jucători, nu ei pe mine. Le-am oferit toate condițiile, dar nu știu dacă mai pot să lucrez eu cu ei la ceea ce au făcut la acest meci. Ei sunt tot timpul supărați, nu le convine nimic și nu vor să joace pentru clubul acesta.

Nu știu ce vor, au fost fără caracter. La un moment dat nu știam pe cine să schimb. Parcă au fost vorbiți între ei. Am mai pierdut meciuri, dar nu așa. Am pierdut meciul acesta fără luptă și nu vreau ca jucătorii să se ascundă după arbitraj. Și dacă primeam penalty tot luam bătaie de la Reșița!” – a declarat Daniel Oprița, conform Caon.ro.

Liga 2, etapa XVI, rezultate consemnate sâmbătă, 24 februarie

Corvinul - CSM Slatina 3-0

CS Mioveni - Alexandria 1-0

CSC Dumbrăvița - Unirea Slobozia 0-2

CSM Reșița - CSA Steaua București 3-1

CS Tunari - Unirea Dej 0-1

Chindia Târgoviște - Metaloglobus București 0-0

S-a mai disputat în această etapă

Concordia - Ceahlăul 1-2

Vor avea loc duminică, 25 februarie

Progresul Spartac - Gloria Buzău (de la ora 14:00)

Viitorul Tg. Jiu - CSC Șelimbăr (de la ora 17:00)

Luni, 26 februarie

Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Argeș (de la ora 17:00).

Liga 2, clasament

1 Corvinul Hunedoara 34 puncte / 16 meciuri (26-11 golaveraj)

2 Unirea Slobozia 34 / 16 meciuri (17-6)

3 CSC Șelimbăr 32 / 15 meciuri

4 CS Mioveni 29 / 16 meciuri

5 Ceahlăul 25 / 16 meciuri

6 Gloria Buzău 25 / 15 meciuri

...................

9 CSA Steaua București 22 / 16 meciuri

...................................

16 FC Argeș 18 / 15 meciuri

18 Unirea Dej 13 / 16 meciuri

19 CS Tunari 12 / 16 meciuri

20 Alexandria 1 / 15 meciuri.