Naționala de fotbal a României va fi prezentă la Campionatul European din acest an, iar Adrian Mutu a transmis că jucătorii au nevoie de meciuri în picioare pentru a reuși să producă o surpriză în Germania.

Adrian Mutu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Adrian Mutu este sceptic în privința formei jucătorilor români la EURO 2024

România are parte de o grupă echilibrată la Campionatul European din Germania, dar lucrul cel mai important, în opinia lui Adrian Mutu, este forma pe care o vor avea jucătorii români la turneul final din vară.

Antrenorul celor de la CFR Cluj consideră că fotbaliștii pe care Edi Iordănescu îi va avea la dispoziție au nevoie de meciuri în picioare pentru a putea face față măcar în faza grupelor.

„Sunt bucuros de calificarea României la Euro. Părea un lucru foarte greu la un moment dat, Edi cu băieții au reușit acest lucru, să ducă echipa la turneul final.

Belgia e favorită, dar trebuie să credem în șansele noastre. Singura dilemă o am vizavi de forma jucătorilor, sper ca să fie cât mai mulți în formă și să joace la echipele de club.

De asta depinde parcursul nostru la EURO. E și final de sezon, urmează un turneu final important. Dacă n-ai jucători în formă și cu meciuri în picioare va fi foarte greu!

EURO e mai greu decât un Mondial! Sau cel puțin așa cred eu, având în vedere că toate echipele sunt foarte valoroase, bune, mă refer la cele ce ajung la EURO.” - a declarat Adrian Mutu, potrivit GSP.

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

