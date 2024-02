FOTBAL Joi, 08 Februarie 2024, 21:25

Aflată în prima urnă valorică a Liga C, naționala României a fost repartizată în Grupa 2 a Ligii Națiunilor, alături de Kosovo, Cipru și câștigătoarea barajului dintre Lituania și Gibraltar.

Edi Iordănescu: „Obiectivul României trebuie să fie primul loc”

România va întâlni Kosovo, Cipru și câștigătoarea barajului dintre Lituania și Gibraltar în grupa de Liga Națiunilor, iar selecționerul Edi Iordănescu consideră că tricolorii au un singur obiectiv: locul 1.

Selecționerul nu a putut fi prezent la tragerea la sorți ce a avut loc la Paris din cauza unei răceli puternice, însă a reacționat imediat ce s-a încheiat ceremonia din capitala Franței.

„E prematur să ne hazardăm acum în analize cu privire la adversari. Mai sunt luni bune, o perioadă de transferuri în vară care poate schimba situația multor jucători, atât de la naționala noastră, cât și de la adversare.

Va conta mult cât și cum vor juca băieții noștri până la toamnă, dar și fotbaliștii rivalelor noastre din grupă.

Cert este un singur lucru, obiectivul României trebuie să fie primul loc, iar asta cu atât mai mult cu cât vorbim de o șansă importantă, în paralel cu preliminariile clasice, pentru o eventuală calificare la barajul pentru Cupa Mondială 2026.” - a transmis acesta, potrivit FRF.

Mai mult decât atât, Edi Iordănescu a subliniat că în prezent se concentrează exclusiv pe Campionatul European din Germania.

„Până atunci, concentrarea noastră maximă este însă pe EURO 2024 și tot ce înseamnă abordarea optimă a turneului final.

De la situația îngrijorătoare pe care o au la cluburi mai mulți jucători importanți ai naționalei noastre, până la meciurile de pregătire programate în luna martie, întreaga mea atenție este în această direcție.” - a încheiat acesta.

Liga Națiunilor, programul grupelor

Etapa 1: 5-7 septembrie 2024

Etapa 2: 8-10 septembrie 2024

Etapa 3: 10-12 octombrie 2024

Etapa 4: 13-15 octombrie 2024

Etapa 5: 14-16 noiembrie 2024

Etapa 6: 17-19 noiembrie 2024

Fazele finale sunt programate în martie 2025.

De știut despre Liga Națiunilor, ediția 2024/2025

Tragerea la sorţi va începe cu Liga D şi se va încheia cu Liga A. În Liga C există o singură restricţie, Azerbaidjan şi Armenia nu vor putea face parte din aceeaşi grupă.

Echipele vor fi extrase din urne în ordine. Mai exact, în fiecare grupă se va extrage câte o echipă din fiecare urnă, începând de la prima şi până la a patra. Poziţia în grupă va fi aceeaşi cu cea a urnei din care este extrasă.

*Cele două formaţii (Lituania și Gibraltar) vor disputa un meci de baraj în luna martie pentru a se stabili formaţia ce va fi în Liga C. Pierzătoarea va merge în Liga D. UEFA Nations League 2024/25 va conta şi pentru stabilirea ultimelor echipe europene calificate la Campionatul Mondial din 2026. Cel mai bine clasate 4 formaţii în Liga Naţiunilor, exceptând echipele care au încheiat pe primele două locuri în grupele din preliminarii, vor participa la meciurile de baraj pentru Mondial, alături de toate cele 12 echipe de pe locul secund.

Astfel, vor rezulta patru play-off-uri, fiecare cu câte 4 echipe, ce se vor disputa în sistem semifinale-finală, urmând a se stabili ultimele 4 naţionale europene participante la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

