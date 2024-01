FOTBAL Marți, 16 Ianuarie 2024, 19:31

Radu Drăgușin a devenit cel mai scump jucător român din istorie după ce a fost transferat de Tottenham Hotspur în schimbul sumei de 25 de milioane de euro. Fundașul a fost ofertat și de Bayern Munchen, dar acesta a ales să meargă în Premier League.

Radu Drăgușin Foto: Kieran McManus/Tottenham Hotspur / Shutterstock Editorial / Profimedia

Radu Drăgușin consideră că Tottenham a fost alegerea corectă pentru cariera sa

Radu Drăgușin a debutat deja pentru Tottenham în duelul cu Manchester United (2-2), fiind introdus în minutul 85 al partidei de pe Old Trafford.

Până să ajungă la echipa din Premier League, fundașul de 21 de ani a fost ofertat și de Bayern Munchen, însă internaționalul român a ales să meargă în Anglia, considerând că este un pas firesc pentru cariera sa.

„Da, a fost alegerea corectă (n.r. dacă a refuzat-o pe Bayern). Am semnat cu Tottenham pentru că am simțit că era pasul potrivit pentru mine și am avut o discuție bună și cu antrenorul.

Am aflat că mă doreau de mai multă vreme și nu s-au gândit la mine doar cu o lună înaintea deschiderii ferestrei de mercato.

Am crezut cu adevărat în această echipă și am impresia că este mediul ideal să îmi continui cariera și să progresez pe acest stadion incredibil și lângă colegi minunați.

Mă gândesc că echipa și băieții de aici sunt pe o traiectorie bună. Simt că alăturându-mă lor mă va ajuta foarte mult. Doar cerul e limita. Sperăm să ajungem cât mai sus în campionat.” - a declarat Radu Drăgușin, potrivit The Independent.

