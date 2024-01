Radu Drăgușin este foarte aproape de un transfer la Tottenham, după ce gruparea din Premier League a îmbunătățit oferta trimisă celor de la Genoa.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano anunță că ziua de marți este una „crucială” pentru fundașul central român.

Tottenham ar fi trimis o ofertă de 25 de milioane de euro (sumă fixă) și alte 5 milioane sub forma unor bonusuri de performanță.

În plus, Djed Spence (fundaș dreapta) ar urma să fie împrumutat de Tottenham la Genoa până la finalul acestui sezon.

Tot marți, jurnalistul Florian Plettenberg a anunțat că cele două echipe au ajuns la un „acord total”, iar Drăgușin va semna un contract valabil până pe 30 iunie 2029.

De serviciile fundașului român s-au interesat și Napoli (campioana Italiei) și Bayern Munchen (campioana Germaniei).

Impresarul lui Radu Drăgușin a afirmat că transferul va fi oficializat cel târziu miercuri, pe 9 ianuarie: „Nu știu exact unde pentru că nu a vrut să-mi spună, să nu strice ce urmează să se întâmple”.

Inițial, Tottenham a oferit suma de 23 de milioane de euro în schimbului Drăgușin, dar Genoa a transmis clar că acesta nu va părăsi echipa pentru mai puțin de 30 de milioane de euro.

19 meciuri, două goluri și un assist sunt cifrele lui Radu Drăgușin în actuala ediție a Serie A.

\uD83D\uDEA8 Excl. News #Dragusin: Tottenham and Genua have reached a full agreement about a transfer in winter this morning! #THFC



➡️ Transfer fee: €25m + add-ons

➡️ Contract until 2029



If Bayern wants to have a chance, they must react today. There's still no official offer from… pic.twitter.com/4k17uC82NN