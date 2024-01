FOTBAL Sâmbătă, 06 Ianuarie 2024, 14:35

0

Fernando Diniz a fost demis din funcția de selecţioner al naţionalei de fotbal a Braziliei, în cursul serii de vienri, din cauza rezultatelor slabe înregistrate în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026, scrie AFP.

Echipa nationala de fotbal a Braziliei Foto: AFLO / AFLO / Profimedia Images

Fernando Diniz a fost demis - Dorival Junior, favorit să devină selecționer al Braziliei

Brazilia se află pe locul 6 în preliminariile zonei America de Sud pentru CM 2026. După șase meciuri, „Selecao” a adunat 7 puncte: două victorii (5-1 vs Bolivia și 1-0 vs Peru), o remiză (1-1 vs Venezuela) și trei înfrângeri consecutive (0-2 vs Uruguay, 1-2 vs Columbia și 0-1 vs Argentina).

\uD83D\uDEA8 Fernando Diniz has been dismissed as the head coach of Brazil. \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDF7



(Source: @geglobo) pic.twitter.com/s6sVOTVrlo — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 5, 2024

Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF) nu a reușit să-l convingă pe Carlo Ancelotti să preia echipa națioală (italianul și-a prelungit contractul cu Real Madrid), iar presa braziliană scrie că Dorival Junior (antrenor la Sao Paolo) se află acum în capul listei.

➡️ Na mira da Seleção, Dorival Júnior coleciona títulos em mata-matas



Em duas temporadas, Dorival conquistou dois títulos de Copa do Brasil com duas equipes diferentes, além de uma Libertadores



Leia: https://t.co/PRs9XnywVx pic.twitter.com/SB8p3Q2uEG — Metrópoles (@Metropoles) January 6, 2024

CM 2026, preliminarii America de Sud

1. Argentina 15 puncte

2. Uruguay 13

3. Columbia 12

4. Venezuela 9

5. Ecuador 8

6. Brazilia 7

7. Paraguay 5

8. Chile 5

9. Bolivia 3

10. Peru 2.

*Primele şase clasate se califică direct la CM 2026, iar locul 7 participă la un baraj intercontinental.