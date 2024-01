\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 ANTONIO SEFER ne sait mettre que des sacoches et des frappes de mule \uD83D\uDE31\uD83D\uDE80



⚽️ On a déjà le but du début d'année 2024 ! À l'Hapoël Beer Sheva, Sefer est plus régulier qu'au Rapid et est un des joueurs les plus décisifs en Israël \uD83D\uDD0E



\uD83C\uDFA5 @PourTolerancepic.twitter.com/e7ilDDNwP9 https://t.co/XwPHSII7cl