FOTBAL Duminică, 31 Decembrie 2023, 17:40

0

​Ianis Hagi a pus umărul la calificarea României la Campionul European din 2024, iar fotbalistul român a transmis care sunt obiectivele sale pentru anul ce urmează.

Ianis Hagi Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

>> Orașele unde va juca România la turneul final al Euro 2024 din Germania

Ianis Hagi își dorește ca românii să aibă încredere în echipa națională la EURO 2024

Naționala României a încheiat un an de vis după ce a obținut calificarea la Campionatul European din 2024.

Selecționata pregătită de Edi Iordănescu va fi în grupă cu Belgia, Slovacia și încă o echipă venită de la baraj din Liga Națiunilor, iar Ianis Hagi a transmis care sunt dorințele sale pentru anul în care tricolorii vor juca din nou la un turneu final.

„Multă sănătate în primul rând, cred că asta e cel mai important lucru. La anul, în 2024 să avem un an cu bucurii, împliniri, succese și să fie alături de noi, de echipa națională, pentru că vom da totul pentru Tricolor și vom încerca să-i facem fericiți pe oameni.

Să fiu sănătos! Am trecut prin anumite greutăți prin care nu mai vreau să trec și asta îmi doresc. Sunt într-un moment unde ambiția și forța mea de muncă este infinită, iar eu îmi doresc să fiu sănătos ca să realizez ce-mi doresc.” - a fost mesajul lui Ianis Hagi, potrivit FRF.

>> Euro 2024 - Adversari accesibili pentru tricolori - Programul Grupei E

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan).

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

>> Cât vor costa biletele la Euro 2024 și când vor fi puse în vânzare

>> Euro 2024: România, cea mai mică valoare de piață dintre echipele calificate - Întrecută și de Albania

>> Edi Iordănescu vorbește despre singurul merit al selecționerului după calificarea României la Euro 2024

>> Banii pe care România îi poate câștiga la EURO 2024 - Premiile oferite de UEFA

Euro 2024, echipele calificate la cea de-a 17-a ediție a competiției

Germania (țară gazdă)

Spania (câștigătoarea Grupei A)

Scoția (locul doi în Grupa A)

Franța (câștigătoarea Grupei B)

Olanda (locul doi în Grupa B)

Anglia (câștigătoarea Grupei C)

Italia (locul doi în Grupa C)

Turcia (câștigătoarea Grupei D)

Albania (câștigătoarea Grupei E)

Cehia (locul doi în Grupa E)

Belgia (câștigătoarea Grupei F)

Austria (locul doi în Grupa F)

Ungaria (câștigătoarea grupei G)

Serbia (locul doi în Grupa G)

Danemarca (câștigătoarea Grupei H)

Slovenia (locul doi în Grupa H)

România (câștigătoarea Grupei I)

Elveția (locul doi în Grupa I)

Portugalia (câștigătoarea Grupei J)

Slovacia (locul doi în Grupa J)

Croația (locul doi în Grupa D)