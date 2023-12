FOTBAL Luni, 25 Decembrie 2023, 21:44

HotNews.ro

0

Echipa națională de fotbal a României a avut un an excelent, încununat cu calificarea la Euro 2024, iar președintele FRF Răzvan Burleanu a ținut să transmită un mesaj optimist de sărbători.

Razvan Burleanu Foto: Cronos / Alamy / Alamy / Profimedia

>> Mesajul selecționerului României cu ocazia Crăciunului

Răzvan Burleanu și obiectivele echipei naționale a României în 2024

Tricolorii revin la un turneu final după o pauză de opt ani, într-o grupă cu Belgia, Slovacia și câștigătoarea barajului dintre Israel, Bosnia, Ucraina și Islanda.

De sărbători, Răzvan Burleanu a transmis că această calificare este doar un prim pas, iar turneul final o nouă etapă în care se va construi cea mai importantă generație din ultimii 20 de ani.

„Jucătorii noștri i-au făcut mândri pe români. Calificarea la EURO 2024 este o performanță pe care ne-am dorit-o cu toții, marcând întoarcerea noastră la primul turneu final după 8 ani.

Rezultatul nu doar confirmă, ci și marchează strategia FRF. Această performanță nu ar fi fost posibilă fără încrederea acordată lui Edi Iordănescu și fără efortul echipei sale.

Această calificare este o consecință a unei strategii bine conturate la nivelul fotbalului românesc și a unei foarte bune implementări a acesteia. EURO 2024 ne dorim să marcheze o nouă etapă în construirea celei mai importante generații din ultimii 20 de ani.

Obiectivul intermediar este ieșirea din grupă și ne pregătim să ne îndeplinim acest vis. Sărbătoriți cu încredere în viitorul nostru comun din 2024. Vom munci și sperăm ca anul viitor să ne aducă noi realizări, victorii și împliniri” – a declarat Răzvan Burleanu, pentru DigiSport.

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.