Luni, 18 Decembrie 2023

Dinko Trebotic, 33 de ani, a mărturisit că îi place să trăiască în România, la Buzău, acolo unde evoluează pentru echipa locală cu care trage al doilea an la rând la promovare. Fotbalistul croat susține că sunt multe similitudini între stilul de viață de la noi cu cel din țara lui natală.

Dinko Trebotic Foto: GSP

„Am văzut multe orașe din România, în afara celui în care locuiesc și muncesc. Mai aveți orașe deosebite, București, Brașov, Iași.

Am întâlnit oameni buni, la fel ca în Croația. Aici, mă simt ca acasă. Și gândește-te că am fost, am trăit în multe locuri din lumea asta mare.

Nu credeam că va fi așa, să fie această legătură puternică. Culmea este că nu avem străbuni comuni, nu avem o istorie care să ne lege. Totuși, suntem apropiați.

Ca stil de viață, ca mod de a gândi viața, ca lucruri pe care le facem zi de zi", a explicat Dinko într-un interviu acordat GSP.ro.

„Doamne, sunt foarte relaxați! Sunt niște tipi de viață, ți-i faci ușor prieteni. Au acel aer balcanic de a trata viața, dar și problemele de zi cu zi”, a declarat fotbalistul croat.

