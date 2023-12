FOTBAL Marți, 05 Decembrie 2023, 19:36

Noul antrenor al lui Sepsi, Bernd Storck, a povestit pentru GSP.ro care sunt primele sale idei și impresii despre țara în care a ajuns.

Bernd Storck Foto: GSP

Bernd Storck și-a început aventura în România, a debutat deja ca antrenor principal la Sepsi, victorie cu Dinamo (2-1), luni seară. Primul succes al formației din Sfântu Gheorghe după o serie negativă de patru meciuri consecutive în toate competițiile.

Ce l-a frapat pe neamț? A spus-o cu zâmbetul pe buze, mai ales că tocmai se încheiase debutul său în Liga 1, meciul Sepsi - Dinamo (2-1), care s-a jucat la minus 5 grade Celsius!

"E foarte, foarte frig (râde). Am venit de la București și am văzut mult lemn, multe păduri. Mi-a plăcut și Sfântu Gheorghe, am o primă impresie pozitivă", a reacționat germanul Storck în primul său interviu acordat Gazetei Sporturilor.

