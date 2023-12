FOTBAL Duminică, 03 Decembrie 2023, 18:52

Echipa națională a României a avut noroc la tragerea la sorți de la Hamburg pentru grupele Campionatului European din 2024, iar conducătorii Federației Române de Fotbal au stabilit deja primul obiectiv.

Razvan Burleanu Foto: Cronos / Alamy / Alamy / Profimedia

Răzvan Burleanu vrea ca România să treacă de grupe – Mihai Stoichiță e sigur de minim 4 puncte la Euro 2024

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, consideră că echipa națională trebuie să se autodepășească pentru a obține rezultate remarcabile.

Acesta a setat ca prim obiectiv ieșirea din grupe.

„Dacă e să ne uităm la această grupă, ar trebui să nu ne gândim la adversarii noştri. Va fi o luptă cu noi înşine, astfel încât dacă jucătorii noştri vor avea capacitatea să se autodepăşească, cu siguranţă vor obţine rezultate remarcabile.

Acest Euro trebuie să reprezinte o etapă în ceea ce priveşte construirea celei mai importante generaţii din ultimii 20 de ani. Şi evident, obiectivul intermediar este ieşirea din grupe.

Staful tehnic va analiza adversarii ştiuţi deja, Belgia şi Slovacia, iar apoi aşteptăm luna martie. Ne aşteptăm ca Israel să fie una din echipele din finală, probabil cu Ucraina, o echipă foarte competitivă.

Mi-aş fi dorit să reluăm experienţa frumoasă din 2016, când am avut meci de deschidere cu Franţa, aşa că mi-aş fi dorit să jucăm cu Germania.

Sunt încrezător că echipa are un potenţial extraordinar de creştere în lunile următoaree. Va fi o luptă de a ne autodepăşi” – a declarat Răzvan Burleanu, conform News.ro.

Și directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, s-a arătat plin de optimism după aflarea grupei și anunță că vom obține minim patru pucte.

„Pot să spun ceva? Minim patru. Pe asta merg eu. Eu zic că facem minim patru puncte. Nu ne am bucurat ostentativ. Sau măcar nu am arătat.

Când suntem numai noi, poate ne mai exprimăm sentimentele, dar acolo suntem protocolari. N-am schițat niciun zâmbet. În mine mai râdeam din când în când, dar nu puteam să o arăt” – a anunțat Mihai Stoichiță, pentru Fanatik.

Echipa antrenată de Edi Iordănescu va da la Euro 2024 peste Belgia, Slovacia și una dintre Bosnia, Ucraina, Israel sau Islanda.

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

