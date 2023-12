FOTBAL Duminică, 03 Decembrie 2023, 09:10

România a fost repartizată în Grupa E de la Euro 2024, iar Mircea Lucescu consideră că tricolorii trebuie luați în seamă pentru o eventuală calificare în optimile competiției din vara anului viitor (14 iunie - 14 iulie).

Mircea Lucescu Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mircea Lucescu vede Ucraina peste Belgia

Echipa antrenată de Edi Iordănescu va da la Euro 2024 peste Belgia, Slovacia și una dintre Bosnia, Ucraina, Israel sau Islanda.

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Întrebat despre grupa din care fac parte tricolorii, Mircea Lucescu a vorbit despre o posibilă favorită surprinzătoare: Ucraina.

Pentru a ajunge la Euro 2024 și a face parte din grupa României, Ucraina trebuie să câștige barajul din Liga Națiunilor, Ruta B.

Va fi o semifinală cu Bosnia, iar mai apoi o posibilă finală cu învingătoarea dintre Israel și Islanda.

„O grupă echilibrată. Nu văd acum o favorită. Belgia? Nu știu dacă e mai bună decât, de exemplu, Ucraina. Dacă Ucraina cumva se califică, mi se pare cea mai puternică.

Având în vedere că are patru jucători titulari în Premier League, doi în La Liga, plus ceilalți... O echipă care a crescut foarte mult. E o echipă care are în spate și o situație dramatică.

Belgia este a doua favorită, a treia România, dar cu șanse. România are de partea ei această ascensiune excelentă din ultimul an și meciurile bune făcute.

Ele stau la baza formării unui grup de jucători foarte profesioniști. Nu sunt deosebiți, pentru că altfel ar fi jucat în Champions League, dar avem o stare de spirit excelentă” - Mircea Lucescu într-o intervenție la Digisport.

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

