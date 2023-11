FOTBAL Miercuri, 29 Noiembrie 2023, 10:59

Federația Elvețiană de Fotbal (SFV) l-a confirmat pe Murat Yakin ca selecționer al echipei la turneul final al EURO 2024, în ciuda rezultatelor sub așteptări obținute în Grupa I a preliminariilor (din care a făcut parte și România).

Murat Yakin, selectionerul Elvetiei Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Murat Yakin va fi selecționerul Elveției la EURO 2024

Văzută ca mare favorită la câștigarea Grupei I, Elveția a terminat pe locul 2 (17 puncte - patru victorii, cinci remize și o înfrângere), la cinci lungimi în spatele României.

Yakin a calificat Elveția la CM 2022 și EURO 2024, dar a fost criticat pentru evoluțiile slabe ale echipei din ultima perioadă. Cu toate acestea, SFV nu renunță încă la serviciile antrenorului de 49 de ani și acesta va sta pe bancă la turneul final din Germania (14 iunie - 14 iulie 2024).

„Chiar dacă am avut patru remize şi o singură înfrângere în ultimele meciuri din preliminarii, Murat Yakin are întreaga noastră încredere. El are susţinerea noastră în toate privinţele în participarea la EURO din Germania cu cea mai bună echipă şi cel mai bun staff posibil” - Dominique Blanc, preşedintele SFV.

De știut:

Elveția a fost prezentă de cinci ori la Campionatul European (1996, 2004, 2008, 2016 şi 2020), iar cele mai bune performanţe le-a obținut în 2016 (optimi) și 2020 (sferturi).

Elveția s-a calificat la ultimele cinci Cupe Mondiale și a trecut de patru ori de faza grupelor (a fost eliminată de fiecare dată în optimi - 2006, 2014, 2018 și 2022).

Preliminarii EURO 2024, clasamentul Grupei I

1. România – 22 puncte/ calificată

2. Elveția – 17 p / calificată

3. Israel – 15 p

4. Belarus – 12 p

5. Kosovo – 11 p

6. Andorra – 2 p.

*România și Elveția s-au calificat la turneul final din vara anului viitor (14 iunie - 14 iulie), găzduit de Germania.

Euro 2024, echipele calificate la cea de-a 17-a ediție a competiției

Germania (țară gazdă)

Spania (câștigătoarea Grupei A)

Scoția (locul doi în Grupa A)

Franța (câștigătoarea Grupei B)

Olanda (locul doi în Grupa B)

Anglia (câștigătoarea Grupei C)

Italia (locul doi în Grupa C)

Turcia (câștigătoarea Grupei D)

Albania (câștigătoarea Grupei E)

Cehia (locul doi în Grupa E)

Belgia (câștigătoarea Grupei F)

Austria (locul doi în Grupa F)

Ungaria (câștigătoarea grupei G)

Serbia (locul doi în Grupa G)

Danemarca (câștigătoarea Grupei H)

Slovenia (locul doi în Grupa H)

România (câștigătoarea Grupei I)

Elveția (locul doi în Grupa I)

Portugalia (câștigătoarea Grupei J)

Slovacia (locul doi în Grupa J)

Croația (locul doi în Grupa D)

De știut:

Tragere la sorți a grupelor pentru Euro 2024 va avea loc în data de 2 decembrie, de la ora 19:00 (ora României) la „Elbphilharmonie” din Hamburg.

La tragerea la sorți se ține cont în primul rând de câștigătoarele de grupe, iar mai apoi de ocupantele locurilor 2.

Cum vor arăta urnele pentru tragerea la sorți de la Hamburg

Urna 1: Germania (țara gazdă), Portugalia, Franța, Spania, Belgia, Anglia.

Urna 2: Ungaria, Turcia, Danemarca, Albania, România, Austria.

Urna 3: Olanda, Scoția, Slovenia, Slovacia, Cehia, Croația.

Urna 4: Italia, Serbia, Elveția, Play-Off A, Play-Off B, Play-Off C.