Ciprian Marica (38 de ani), fostul internațional, a vorbit pe larg despre unul dintre marile regrete ale carierei. Fostul atacant a contribuit la calificarea României la EURO 2008, dar nu a jucat deloc la turneul final.

„Regret că nu am jucat la EURO 2008, singurul la care generația noastră s-a calificat. Aici nu a mai depins de mine, a fost o decizie a lui nea Piți, sau a domnului Pițurcă, cum vrem să îi spunem.

Mă rog, eu cred că a greșit. Am fost al doilea marcator în preliminarii și nu am jucat la EURO. Mă apasă în continuare. Am avut șansa asta, am fost acolo și nu m-a băgat nici un minut”, a spus Ciprian Marica, la podcastul Anamariei Prodan.

