Cristiano Ronaldo a marcat două goluri în victoria obținută de Al Nassr împotriva celor de la Al Akhdoud, scor 3-0, în etapa a 14-a din campionatul Arabiei Saudite.

Al Nassr a deschis scorul prin Al Naji ('13), iar Ronaldo a înscris în repriza secundă ('77) și ('80 - lob de la mare distanță).

Andrei Burcă a fost integralist la Al Akhdoud, iar Florin Tănase a primit un cartonaș galben ('26) și a fost înlocuit în minutul 89.

De știut:

*Golurile lui Cristiano Ronaldo pot fi văzute la 02:39 și 04:26

