Daniel Boloca a renunțat la naționala României după o singură selecție, într-o partidă amicală cu Slovenia, iar acum a dezvăluit presei din Italia că regretă convocarea lui Edi Iordănescu.

Daniel Boloca și motivele pentru care a renunțat la naționala României

Născut în Italia din părinți români, Daniel Boloca a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la Frosinone în sezonul trecut, iar Sassuolo a plătit pentru el 6 milioane de euro.

Având dublă cetățenie, Boloca a anunțat că nu va mai veni la naționala antrenată de Edi Iordănescu și a participat deja la un trial alături de Italia.

Mijlocașul a dezvăluit în presa din Peninsulă cum s-a simțit printre tricolori și de ce a decis să nu mai accepte convocările.

„Prima convocare a venit din România, părinții mei s-au născut acolo și au ajuns în Italia ca extracomunitari. Nu m-am gândit niciodată că voi fi chemat la o echipă națională. A fost o senzație foarte frumoasă pentru ai mei.

Eu nu eram foarte sigur, aveam unele dubii. M-am certat cu ei și le-am zis că eu nu vorbesc limba, în casă discutăm mereu în italiană și uneori mai scapă un cuvânt românesc. Înțeleg când vorbesc, dar... Sunt născut în Italia... Era o ocazie unică și părinții mei erau prea mulțumiți. Așa că am acceptat.

Când am ajuns în România, mi-am dat seama de greșeala comisă. Nu înțelegeam nimic și ei mai vorbeau repede. Mă trezeam la prânz sau la cină cu ceilalți jucători care încercau să mă ajute să mă integrez și eu dădeam din cap și râdeam ca prostul.

Chiar eram în dificultate. O lună mai târziu, am primit vestea că naționala Italiei mă cheamă pentru un stagiu la care Roberto Mancini voia să testeze câțiva tineri din Serie B. Eram în al nouălea cer, am acceptat și am înțeles care va fi destinul meu.

Privind înapoi, am greșit acceptând convocarea. Eram complet alături de drum. Dar nu știam dinainte. Dacă mergi la națională, trebuie s-o faci cu inima! Sunt recunoscător pentru acea chemare, dar nu era cazul să mai vin în România” – a declarat Daniel Boloca, conform GSP.