Miercuri, 01 Noiembrie 2023, 23:41

HotNews.ro

Rapid nu a reușit să învingă CSA Steaua, scor 0-0, în meciul din grupele Cupei României disputat în Ghencea, iar antrenorul Cristiano Bergodi s-a arătat nemulțumit de jocul echipei sale.

Cristiano Bergodi Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cristiano Bergodi a recunoscut jocul slab al Rapidului, dar a refuzat să își critice jucătorii

Între Rapid și Steaua nu s-a văzut diferența de eșalon. Militarii au jucat cu mult curaj, iar giuleștenii au fost de nerecunoscut.

La finalul partidei, antrenorul Cristiano Bergodi nu și-a criticat jucătorii, dar a recunoscut partida slabă a acestora.

„Nu am făcut un meci reușit astăzi. Ar fi trebuit să câștigăm, nu am jucat atât de bine cum ar fi trebuit. Nu vorbesc în fața presei de jucători. Am un lot bun, dar astăzi nu am jucat așa de bine.

Astăzi nu a fost un meci așa de reușit, trebuie să jucăm mai bine. Nu vorbesc chestii tehnico-tactice în fața presei. Lipsesc Rrahmani și Petrila, căutăm soluții pentru a-i înlocui cât mai bine. Asta este, din păcate.

Am avut ghinion cu acești doi jucători. Urmează un derby, foarte important, dar nu decisiv pentru campionat. E frumos să trăim asta. Mai sunt 3 zile și vedem ce va fi. Nu ne prezentăm acolo ca victime” – a declarat Cristiano Bergodi, pentru DigiSport.

Pentru Rapid urmează derbiul cu FCSB, duminică de la ora 20:30, în runda cu numărul 15 a SuperLigii.