​Gabriel Tamaș, fundaș care a adunat 67 de selecții pentru naționala României, şi-a anunţat vineri retragerea din activitatea de fotbalist.

Gabriel Tamas Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gabriel Tamaș s-a retras din fotbal la aproape 40 de ani

Tamaș a vorbit vineri despre cariera sa, una în care a ieșit de multe ori în evidență prin controversele din afara terenului de fotbal, dar și prin echipele importante pentru care a jucat.

Tamaș, care va împlini 40 de ani pe 9 noiembrie, a evoluat în acest sezon pentru Concordia Chiajna.

„Azi e o zi cam tristă pentru mine. Poate și pentru voi, că nu mai aveți ce să scrieți. E foarte dificil să te desparți de lucrul pe care-l iubești cel mai mult, când ești în fotbal de o viață. Dar vine și ziua asta, când te desparți.

Voi continua să stau lângă fotbal, să ajut fotbalul cum pot. În primul rând vreau să-i mulțumesc tatălui meu, care m-a dus la fotbal.

Psihic nu mai pot juca! Fizic aș mai putea 5-6 ani. Când ajungi să plângi în casă pentru că pui suflet, dar nu vezi roadele, nu ești bine. Degeaba ești bine fizic, dacă nu ești psihic. Nu îmi văd rolul, nu îmi văd țelul. Eu ridic mâna și spun că nu mai pot. Nu e vorba doar de Chiajna, ci de nivelul fotbalului.

Am sub 86 de kilograme. Eu sunt un rebel, dar sunt și emotiv. Pun totul la suflet. Când ajungi la o vârstă, într-o perioadă a vieții în care ajungi acasă și te gândești ce nu ai făcut bine, e greu să mai continui.

Nu am făcut fotbal din necesitate. L-am făcut din plăcerea de a juca. De-asta am și continuat. Voiam să demonstrez că pe teren închid gura contestatarilor. Și le-am cam închis-o!

Am avut 67 de selecții la națională, am jucat în Spania și Anglia. Am făcut ceva în cariera de fotbalist. Nu am fost un neica nimeni. Sau un alcoolist (sic!), cum mă credeți voi, sau cine mă crede. Mă doare direct în ***. Pe hârtie, spun cam multe.

Vreau să mulțumesc mamei și soției, care au îndurat foarte multe. La câte prostioare am făcut... Nimeni nu e perfect. Îi spun și fiicei mele să se mândrească cu tatăl ei. Nu știu dacă un jucător va mai bifa atâtea echipe ca mine.

Retragerea nu vine după o ceartă cu domnul Lincar sau domnul Tănase. Nu am avut nicio dispută. S-au scris multe. Când eram tânăr puneam mai multe la suflet. Acum pun mai mult și poate și asta m-a făcut să mă retrag” - Gabriel Tamaș, citat de Gazeta Sporturilor.

Tamaș a spus că cel mai bine s-a simțit la Dinamo și a afirmat că va înființa o academie.

De-a lungul carierei, Gabriel Tamaș a jucat pentru FC Brașov, Dinamo, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Brom, CFR Cluj, Doncaster Rovers, Watford, FCSB, Cardiff, Hapoel Haifa, Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, FC Voluntari, Petrolul și Concordia Chiajna.

A înscris pentru România în meciurile cu Slovenia, Albania (preliminarii EURO 2008) și Ucraina (amical - 2010).

