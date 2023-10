FOTBAL Joi, 26 Octombrie 2023, 14:09

5

CSA Steaua a câștigat procesul cu FCSB pentru palmares, iar Florin Talpan spune acum că gruparea din Liga 2 se laudă cu victoria pe care de fapt el a obținut-o.

Florin Talpan Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

Florin Talpan spune că el a câștigat procesul pentru palmares cu FCSB, nu CSA Steaua

Juristul a fost deranjat de comunicatul postat marți de CSA Steaua: Talpan i-a criticat pe conducătorii grupării spunând că sunt „incompetenți” și spune că nu și-a recuperat banii pe care i-a investit în acest „război”.

„Eu știu exact ce am făcut. Iar cei care mă denigrează și îmi iau din munca mea, o să-i chem în fața instanței, să răspundă. Să văd și eu exact ce fac. Aseară, clubul a ieșit cu comunicat. Păi, de ce a ieșit cu comunicat? Au muncit ei? Să iasă cu rezultatele sportive pe care nu le au. Aici, în dosarele câștigate de mine în instanță, este munca numai a mea.

Am dat bani de la mine, bani pe care, nici în momentul de față, nu i-am recuperat. Nu mi se pare normal. Păi, ce, nu le e rușine? Și ies cu comunicat să se laude cu munca mea? Au scris ei vreun cuvânt în acțiunile mele? Au făcut ei ceva? M-au ajutat cu ceva?

Mi-au luat din salariu, da? În loc să mă motiveze, ei încearcă să îmi pună frâne și ies cu comunicat și spun că CSA a câștigat. Nu! Talpan a câștigat pentru club. Nu e normal ce se întâmplă.

Am făcut lucrurile astea și am făcut-o pentru suporteri și am făcut pentru Steaua. Dar nu se poate așa ceva. Deci se minte cu nonșalanță în continuare. Eu am dat bani de la mine. Clubul nu voia să-mi dea. Și era ultima zi și trebuia să achit suma aceea și am dat bani de la mine.

Mi se părea normal ca în următoarea zi să îmi dea banii. Uitați, a trecut mai mult de o săptămână. Nu le e rușine? Și ei ies cu comunicat să se laude cu munca mea? În fine, nu mai are importanță. Asta este.

Cine iubește cu adevărat Steaua, știe cine a luptat pentru clubul ăsta. Voi vedea în continuare ce se va întâmpla, dar treburile nu merg bine. Clubul nu are nicio performanță, iar în cadrul clubului sunt foarte mulți incompetenți. Ați înțeles?

Care trebuie dați afară. Fără discuție. Adică eu muncesc și îmi tai din salariu, îmi scriu sute de pagini, concluzii scrise, întâmpinări, toate apărările în dosare. Să îmi arate, ofițerii care beneficiază de acel spor, dacă au scris jumătate de pagină. Sau să probeze cu rezultatele sportive.

Echipa de handbal este la retrogradare, echipa de baschet este în liga a doua, echipa de fotbal la fel. Nu, că Talpan nu trebuie să își dea cu presupusul. În condițiile în care eu am muncit pentru ca această echipă să fie acolo, da? Și pe ce loc este? Uitați-vă dumneavoastră. Dacă spun eu, îi deranjează.

Nu au rezultate, asta e problema. Nu vreau să vorbesc mai mult pentru că sunt foarte supărat. Eu sunt supărat că au încercat să mintă în continuare. Ei încearcă să se ascundă. După o atletă, după Talpan, după nu știu ce.

Ei zic că Talpan e angajatul clubului. Da, sunt angajatul clubului. Dar dacă eu am performanțe și prim-ministrul a spus că oamenii care obțin performanțe trebuie să fie răsplătiți pe măsură? Păi, eu nu sunt. Păi, nu se poate așa ceva” - Florin Talpan, citat de iamsport.

Curtea de Apel București a hotărât, luni, că CSA Steaua București deține palmaresul din perioada 1947-1998.

De asemenea, un nou palmares s-a creat în perioada 2003 – 2017, an în care Gigi Becali a schimbat denumirea echipei pe care o deţinea în FCSB. În perioada 1998-2003, palmaresul aparţine celor de la AFC Steaua, anunță as.ro. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată în termen de 30 de zile.