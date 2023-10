UEFA rescheduled postponed Kosovo vs Israel match for November 12.



Israel will play remaining four Group I matches within nine days:



12 Nov, \uD83C\uDDFD\uD83C\uDDF0 Kosovo vs \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF1 Israel



15 Nov, \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF1 Israel vs \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDED Switzerland



18 Nov, \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF1 Israel vs \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 Romania



21 Nov, \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDE9 Andorra vs \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF1 Israel pic.twitter.com/vZIBlmNnXC