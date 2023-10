FOTBAL Vineri, 13 Octombrie 2023, 14:12

România a fost ținută în șah de modesta reprezentativă din Belarus, scor 0-0, iar selecționata lui Edi Iordănescu a fost criticată de multe nume importante din fotbalul autohton.

Edi Iordanescu Foto: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

>> Preliminarii Euro 2024: România, doar remiză cu Belarus – Tricolorii ratează poziția de lider în Grupa I

Gică Popescu: „Toate situațiile le creăm după ureche”

„Senzația pe care am avut-o eu este că toate aceste situații le creăm cumva ’după ureche’, cu acele mișcări stereotipe ale jucătorilor din benzi care încearcă să intre în interior.

Toți vor să joace cu mingea la picior, nu atacă spațiul. Un joc modest, chiar dacă am atacat și am avut o posesie de 64%. În afară de ocazia lui Stanciu nu îmi aduc aminte să fi avut o ocazie clară.

Senzația pe care o am este că toate aceste situații vin în urma calităților individuale ale jucătorilor, nu avem o idee de joc, lăsăm la îndemâna jucătorilor din ofensivă, nu văd ceva colectiv, totul este ’după ureche’.

Avem foarte mulți jucători în compartimentul ofensiv, dar totul este individual, fără să avem o idee comună, cum trebuie să atacăm. Nu este pentru prima dată când am această senzație” - Gică Popescu la Antena 1.

>> Căpitanul României, explicații după remiza cu Belarus: „Nu am avut norocul să câștigăm în ultimul minut, ca Israelul”

Cornel Dinu: „Eu cred că ne vom califica. Prost să fii, noroc să ai”

„O echipă de multe ori este un conglomerat de calităţi. Dar a reuşit o ciulama de echipă, asta am văzut la echipa naţională. Te pune pe gânduri, din toate punctele de vedere.

Eu cred că ne vom califica, a început și războiul, Israelul are meciuri, unii sunt pe front. În seria pe care o avem, sunt multe greşeli flagrante de exprimare... parcă vorbim de prinţul nefericit al Danemarcei, care aşteaptă să vină tatăl lui. Se potrivesc expresiile româneşti „Prost să fii, noroc să ai”. Avem jucători totuşi, joacă domnule cu Mihăilă şi Moruţan, au demonstrat.

Inadmisibil (absența lui Florinel Coman)! S-a făcut discuţia că ar fi o influenţă. Dar n-are nicio treabă. E vorba de cunoaşterea fotbalului de către actualul selecţioner, unde a antrenat el! A luat titlul la CFR Cluj cu Varga, Balaj.

Florinel Coman e cel mai în formă atacant din campionatul nostru. Trebuie să joci cu jucători de bandă şi cu un atacant. Nu se poate să nu joci cu Coman şi să joci cu Drăguş. Pe Drăguş îl vezi pe nişte casete, pe Coman îl vezi pe viu, e cel mai bun din campionatul nostru” - Cornel Dinu, conform Fanatik.

>> Edi Iordănescu, după 0-0 cu Belarus: „Suntem pregătiți să suferim” - Reacție după criticile lui Gică Popescu

Dorinel Munteanu: „Edi e încă un copil, chiar dacă a trecut bine de 40 de ani”

„Sunt dezamăgit rău. Meciul ăsta trebuia să-l câștigăm cum, necum. Dar am jucat prea simplist, economicos, la ce-o ieși, am tot pasat, am tot centrat, doar doar vine unul s-o bage în poartă. Sau am tras chinuit la poartă. Ce să centrezi când ei stăteau foarte bine în jocul aerian? Nici de pe bancă nu a venit nimic, aceeași precipitare, frică, frică de rezultat...

Am văzut că Edi vorbea de posesie, de pase reușite, de cifre bune. Asta e o capcană pentru necunoscători. Suntem campioni la posesie, dar ce folos?! Ne-am plâns de teren, dar nu avem nici scuză. Uite că n-a fost o problemă din moment ce am pasat. Ni se deschisese o poartă mare, acum începe să se cam închidă. Nici nu mai e vorba despre Edi.

Mă așteptam la mai multă personalitate din partea jucătorilor cu pretenții, să văd acțiuni unu la unu. Să vorbească între ei, să facă ceva. Lasă asta cum s-a pregătit meciul, ia tu inițiativa în teren. Dar nu au îndrăznit deloc. Am atacat lent, i-am lăsat să se replieze și am tot pasat în gol. Vai de capul nostru!

Aveam nevoie de astea trei puncte, să dam un gol și apoi chiar să ne apărăm. E dezolant ce am văzut. Chiar totul se aliniase pentru noi, chiar și războiul ăsta din Israel. Nu încălzește pe nimeni că avem posesie, dacă am făcut doar 0-0, cu o echipă slabă. Degeaba am fost peste ei.

"Cum să te iei de un mare jucător ca Gică Popescu?! El a fost acolo, pe teren, de atâtea ori, știe ce spune. Ce să aibă Gică Popescu cu Edi, cu familia Iordănescu? Asumă-ți rezultatul ăsta negativ, Edi! Fiindcă e negativ.

Aveam nevoie de victorie, așa că acceptă criticile. Pai în Elveția, când a pierdut două puncte cu noi, pe final, l-au desființat pe antrenor și presa și opinia publică. Dar am senzația că Edi e încă un copil, chiar dacă a trecut bine de 40 de ani” - Dorinel Munteanu, potrivit GSP.

>> Cum arată situația din grupa României după remiza cu modesta Belarus

Ilie Dumitrescu: „Edi Iordănescu a făcut foarte târziu mutările ofensive”

„În prima repriză, am avut situații de gol. Situația lui Stanciu, foarte mare ocazie, aia e ocazie mare. Prima repriză a fost bună. Cred că pe fondul ăsta, în care au fost spațiile mai mari. În repriza a doua, adversarul schimbă în 5-3-2.

Edi Iordănescu a mutat în minutul 61, dar a mutat post pe post. Cred că aici trebuia să riște. A riscat din minutul 72. Din minutul 61 trebuia să facă lucrul ăsta. Mutarea ofensivă a venit în minutul 77, Screciu cu Olaru. Foarte târziu au fost acele mutări ofensive.

Am suferit mult în ultimii 20 de metri. Chiar dacă am avut posesie, am controlat jocul, dar am suferit în ultimii 20 de metri. Nu am avut un aport bun al fundașilor laterali, Rațiu și Bancu nu au fost într-o seară foarte bună.

Din minutul 70, am simțit că e foarte greu să marcăm. Am văzut presiune, am văzut foarte multe greșeli. Alibec a fost extrem de activ, chiar dacă nu a avut reușite. În ultimii 20 de metri, echipa noastră nu a avut acea luciditate. Nu am avut ultima pasă. Singurul șut pe poartă în repriza a doua a fost al lui Răzvan Marin.

Cei care au intrat de pe bancă au încercat, au vrut, dar după ce nu au avut două-trei reușite au început să greșească ușor. Hagi, Moruțan, Olaru, Munteanu, Mihăilă n-au adus un plus de tonus.

Au fost câteva acțiuni în care Moruțan a creat dezechilibru, dar fără consistență. Nu vorbim despre o situație clară de gol în repriza a doua. După un început bun, nici Moruțan nu s-a mai ridicat la un nivel bun” - Ilie Dumitrescu, la DigiSport.

Florin Prunea: „Cum să schimbăm amândoi atacanții?”

„Noi am avut un singur șut pe poartă în repriza a doua împotriva celei mai slabe echipe din grupă, că e mai slabă decât Andorra. Dacă ei au trei fundași centrali, noi cum să schimbăm amândoi atacanții, și Alibec, și Drăguș?

Cei de pe bancă nu au adus nimic. Zero! Schimbările au fost făcute foarte târziu și anapoda. Să schimbi amândoi atacanții mi se pare prea mult, împotriva unui adversar foarte slab” - Florin Prunea.

Preliminarii EURO 2024, clasamentul Grupei I

1. Elveția (17-5 golaveraj) 14 puncte (-1 meci)

2. România (9-4) 13

3. Israel (7-7) 11 (-1 meci)

4. Kosovo (8-8) 7

5. Belarus (4-11) 5

6. Andorra (3-13) 2.

*Primele două clasate se vor califica la turneul final din vara anului viitor (14 iunie - 14 iulie), găzduit de Germania.

*La egalitate de puncte, departajarea se face în funcție de rezultatele din meciurile directe.

România în preliminariile EURO 2024, cine transmite fiecare partidă a tricolorilor

*Toate meciurile României din preliminarii vor fi LiveBlog pe HotNews.ro.

25 martie 2023: Andorra - România 0-2

28 martie 2023: România - Belarus 2-1

6 iunie 2023: Kosovo - România 0-0

19 iunie 2023: Elveția - România 2-2

9 septembrie 2023: România - Israel 1-1

12 septembrie 2023: România - Kosovo 2-0

12 octombrie 2023: Belarus - România 0-0

15 octombrie 2023 - 21:45 România - Andorra / Prima TV

18 noiembrie 2023 - 21:45 Israel - România / Prima TV

21 noiembrie 2023 - 21:45 România - Elveția / Antena 1.