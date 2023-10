Preliminarii EURO 2024 Vineri, 13 Octombrie 2023, 09:22

0

Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei României, spune că-și asumă eșecul reprezentat de remiza cu Belarus, scor 0-0, și afirmă că „tricolorii” nu au avut norocul Israelului, care a obținut două victorii în prelungiri cu Belarus în preliminariile pentru EURO 2024.

Nicușor Stanciu la Naționala României Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Nicolae Stanciu: „Nu am avut norocul să câştigăm în ultimul minut, aşa cum a făcut de două ori Israelul”

Tot pe Stadionul Szusza Ferenc din Budapesta, Israel s-a impus pe 16 iunie, scor 2-1 vs Belarus, după ce a întors scorul prin Weissman ('85, penalty) și Gloukh ('90+2). În luna septembrie, Israel a învins Belarus cu 1-0, grație reușitei lui Kanichowsky ('90+3).

„E greu de digerat acest egal pentru că meritam să câştigăm fără dubii. Am făcut totul pentru a ne impune, însă nu am reuşit să marcăm. Îmi doresc ca acum să fim toţi conştienţi că încă depinde de noi calificarea.

Nu am avut norocul să câştigăm în ultimul minut, aşa cum a făcut de două ori Israelul. Dacă merităm să ne calificăm va trebui să câştigăm cu Israelul şi cu celelalte echipe cu care mai avem de jucat.

Eu îmi asum ratarea din prima repriză, din primele minute. Îmi asum responsabilitatea că nu am reuşit să marchez la acea fază. Nu am lovit bine... dacă marcam, altul era meciul. A fost destul de greu să facem combinaţii în zona centrală, toţi fundaşii lor aveau talie mare...

E greu să joci împotriva unei echipe care se apără cu 9 oameni în ultimii 30 de metri. Nu am reuşit să îi deschidem azi. Aşa ni s-a întâmplat mereu, să muncim mult pentru tot ce am obţinut. Aşa vom face şi acum. Cel mai important e să luăm cele 3 puncte cu Andorra, e capital” - Nicolae Stanciu.

Răzvan Marin: „Trebuie să fim mai deciși în fața porții”

„Suntem trişti, suntem supăraţi. Am dat tot ce am avut mai bun, toată lumea a avut o atitudine pozitivă, constructivă. Acum încercăm să ne ridicăm moralul pentru meciul de duminică. Nu am reuşit să fim atât de lucizi în ultimii 30 de metri.

Mai sunt meciuri de jucat, trebuie să ne jucăm şansa până la capăt. În continuare ne putem decide viitorul singuri. Trebuie să fim mai decişi în faţa porţii. Dacă batem în Israel vom fi tot la mâna noastră” - Răzvan Marin.

Denis Drăguș: „Am dominat tot jocul. Trebuie să ne revenim repede și să câștigăm”

„Din păcate nu am reuşit să luăm cele trei puncte. Cred că am dominat jocul de la un cap la altul. Nu am fost foarte exacţi la ultima pasă. Trebuie să luăm lucrurile pozitive, mai sunt trei meciuri şi în continuare mergem să ne jucăm şansele la calificare. (...)

Din păcate aşa este, ne chinuim până în ultimul moment. Trebuie să avem mult mai multă încredere în noi. Trebuie să rămânem pozitivi. Trebuie să câştigăm următorul meci. Să mergem înainte, să avem încredere în noi şi să mergem până la capăt. Trebuie să ne revenim repede, să ne scuturăm şi să câştigăm” - Denis Drăguş.

Preliminarii EURO 2024, clasamentul Grupei I

1. Elveția (17-5 golaveraj) 14 puncte (-1 meci)

2. România (9-4) 13

3. Israel (7-7) 11 (-1 meci)

4. Kosovo (8-8) 7

5. Belarus (4-11) 5

6. Andorra (3-13) 2.

*Primele două clasate se vor califica la turneul final din vara anului viitor (14 iunie - 14 iulie), găzduit de Germania.

*La egalitate de puncte, departajarea se face în funcție de rezultatele din meciurile directe.

România în preliminariile EURO 2024, cine transmite fiecare partidă a tricolorilor

*Toate meciurile României din preliminarii vor fi LiveBlog pe HotNews.ro.

25 martie 2023: Andorra - România 0-2

28 martie 2023: România - Belarus 2-1

6 iunie 2023: Kosovo - România 0-0

19 iunie 2023: Elveția - România 2-2

9 septembrie 2023: România - Israel 1-1

12 septembrie 2023: România - Kosovo 2-0

12 octombrie 2023: Belarus - România 0-0

15 octombrie 2023 - 21:45 România - Andorra / Prima TV

18 noiembrie 2023 - 21:45 Israel - România / Prima TV

21 noiembrie 2023 - 21:45 România - Elveția / Antena 1.