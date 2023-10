Preliminarii EURO 2024 Vineri, 13 Octombrie 2023, 08:50

România a obținut doar o remiză cu Belarus, scor 0-0, iar selecţionerul Edi Iordănescu a spus la finalul partidei că „e imposibil ca o echipă neînvinsă în preliminarii să rateze calificarea” la Campionatul European din 2024.

Edi Iordanescu Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Edi Iordănescu, după remiza cu Belarus: „O vom scoate la capăt, chiar dacă trebuie să ne chinuim”

Cu trei victorii și patru remize, România ocupă locul 2 în Grupa I și va mai juca meciuri cu Andorra, Israel și Elveția.

Iordănescu susţine că se aşteaptă din nou ca el şi jucătorii să fie criticaţi după acest egal, dar rămâne încrezător că „tricolorii” pot obține calificarea la turneul final.

„Nu există jocuri dinainte câştigate şi eu am avertizat că ne aşteaptă un meci greu. Toţi suntem supăraţi, dar eu rămân la fel de încrezător că o vom scoate la capăt. Chiar dacă trebuie să ne mai şi chinuim şi trebuie să luptăm până în ultimul meci, ultimul minut, ultima secundă.

Suntem pregătiţi să suferim, asta este, aşa suntem noi. Nu putem să ne facem lucrurile mai uşoare, cu toate că dorinţă a fost. Orice putem să reproşăm, dar nu că nu a fost dorinţă şi atitudine. Dar suntem toţi trişti că nu am câştigat jocul.

Personal nu am ce să reproşez echipei din punct de vedere al efortului, al atitudinii, cifrele sunt toate în favoarea noastră. Trebuie să fim obiectivi şi să spunem că a fost un meci controlat de noi din toate punctele de vedere.

Am avut ocaziile noastre şi dacă gestionam lucrurile mai decis, dacă eram mai inspiraţi la ultima pasă, la ultima execuţie cu siguranţă vorbeam altfel în acest moment. Dar ăsta este fotbalul.

Au fost meciuri în care poate am creat mai puţin, dar am câştigat, iar azi am creat mai mult, dar, din păcate ne-a lipsit golul. A părut că ne-am dorit foarte mult, dar am ales procedeele greşite.

În plus, am avut un adversar care în multe momente s-a pus pe două linii şi a încercat să absoarbă presiunea noastră. Toate schimbările noastre au fost pur ofensive, tocmai pentru a aduce inspiraţie şi claritate în faţa porţii.

A fost vreun meci fără critici? Deşi puteam să venim cu lucruri constructive, să încurajăm generaţia asta care vine, care are nevoie de sprijin. Câteodată din interior parcă de abia se aşteaptă un pas greşit ca să avem ce să criticăm.

Cu siguranţă sunt motive pentru critici, dar mai sunt 3 meciuri de jucat şi suntem neînvinşi. Iar mie îmi e imposibil să cred că o echipă neînvinsă în preliminarii poate să rateze o calificare” - Edi Iordănescu, la DigiSport.

Edi Iordănescu spune că Gică Popescu are probleme cu el sau cu familia lui

La finalul partidei de la Budapesta, Gică Popescu a criticat jocul naționalei, iar răspunsul selecționerului României pentru președintele clubului Farul Constanța nu a întârziat să apară.

„Nu comentez criticile, dar întreb ceva. De când încercăm să construim și să ajungem la un turneu final, dânsul a spus un lucru pozitiv? Unul singur! Și reprezintă un club care are jucători aici.

N-am auzit un lucru pozitiv, nu știu dacă are probleme cu mine sau cu familia, dar e clar că sunt lucruri personale. Îmi asum total responsabilitatea, nu mă las doborât de critici, sunt sigur că vom obține calificarea.

Eu sunt sigur că vor fi voci negative și după calificare. Din interviuri, senzația e că abia se așteaptă un pas greșit pentru a se comenta” - Edi Iordănescu, după meci.

Preliminarii EURO 2024, clasamentul Grupei I

1. Elveția (17-5 golaveraj) 14 puncte (-1 meci)

2. România (9-4) 13

3. Israel (7-7) 11 (-1 meci)

4. Kosovo (8-8) 7

5. Belarus (4-11) 5

6. Andorra (3-13) 2.

*Primele două clasate se vor califica la turneul final din vara anului viitor (14 iunie - 14 iulie), găzduit de Germania.

*La egalitate de puncte, departajarea se face în funcție de rezultatele din meciurile directe.

România în preliminariile EURO 2024, cine transmite fiecare partidă a tricolorilor

25 martie 2023: Andorra - România 0-2

28 martie 2023: România - Belarus 2-1

6 iunie 2023: Kosovo - România 0-0

19 iunie 2023: Elveția - România 2-2

9 septembrie 2023: România - Israel 1-1

12 septembrie 2023: România - Kosovo 2-0

12 octombrie 2023: Belarus - România 0-0

15 octombrie 2023 - 21:45 România - Andorra / Prima TV

18 noiembrie 2023 - 21:45 Israel - România / Prima TV

21 noiembrie 2023 - 21:45 România - Elveția / Antena 1.